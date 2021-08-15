Стали известны все участники 1/4 финала Кубка Казахстана. Есть две пары

Стали известны все участники 1/4 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, групповой раунд преодолели карагандинский "Шахтер", петропавловский "Кызыл-Жар СК", костанайский "Тобол", "Тараз", "Астана", кызылординский "Кайсар", актауский "Каспий" и алматинский "Кайрат".

В то же время за выход в полуфинал турнира "Кайрат" сыграет с "Кайсаром". Первый матч состоится 21-22 августа, а ответный - 22 сентября.

Напомним, на групповом этапе "Кайрат" набрал девять очков и занял второе место в группе D, пропустив вперед себя "Каспий" (13). "Кайсар" (11) также стал вторым в группе С, уступив по дополнительным показателям "Астане" (11).

Добавим, что "Астана" и "Каспий" составили первую четвертьфинальную пару.

Еще две пары 1/4 финала станут известны после матча "Кызыл-Жар" - "Шахтер", которая состоится 17 августа.

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