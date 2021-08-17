Сегодня, 17 августа, состоится предпоследний матч групповой стадии Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 17:00 по столичному времени в Петропавловске местный "Кызыл-Жар" примет карагандинский "Шахтер". В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport. Трансляция доступна по этой ссылке.

Добавим, что и "Шахтер", и "Кызыл-Жар" уже обеспечили себе выход в 1/4 финала турнира. В очном матче они определят, кто займет первое место в группе: "горняки" (12) на два балла опережают соперника.

Ранее в четвертьфинал Кубка вышли костанайский "Тобол", "Тараз", "Астана", кызылординский "Кайсар", актауский "Каспий" и алматинский "Кайрат".

За выход в полуфинал турнира "Кайрат" сыграет с "Кайсаром", а "Астана" - с "Каспием".

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