"Кайсар" вышел в лидеры Кубка Казахстана

©ФК "Кайсар"
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Кубок Казахстана по футболу
Тур 2
Кызыл-Жар - Кайсар 1:2

Голы: Алтынбеков, 15 (0:1) ; Лобжанидзе, 21 (1:1) ; Сидоренко, 89 (1:2)

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Турнирная таблица

"Кызыл-Жар" на своем поле проиграл "Кайсару" во втором туре Кубка Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Петропавловске завершился со счетом 1:2. На гол Елжаса Алтынбекова результативным ударом ответил Элгуджа Лобжанидзе.

Победный гол был забит на последних минутах: его автором стал Кирилл Сидоренко.

Эта победа вывела "Кайсар" в лидеры группы В с шестью очками. Далее идут "Кызыл-Жар" и "Каспий", которые делят второе-третьи места (по одному очку), а замыкает квартет "Акжайык" (ноль очков).

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Метки:
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