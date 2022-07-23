"Кайсар" совершил еще одну сенсацию в Кубке Казахстана

"Кайсар" в гостях обыграл "Каспий" и выиграл третий матч в Кубке Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.

Клуб из Кызылорды, выступающий в Первой лиге Казахстана, совершил еще одну сенсацию: победил в Актау со счетом 2:1. Гвинейский форвард Адама Диалло оформил дубль.

Ответный гол хозяева забили в компенсированное к матчу время: гол забил бразилец Руан Телеш.

Этот результат позволил "Каспию" с девятью очками оторваться от конкурентов группы В, которые выступают в КПЛ. За вторую строчку борются "Акжайык" (три очка), "Кызыл-Жар" и "Каспий" (по одному баллу).

Лидер КПЛ набрал первые очки в Кубке Казахстана

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