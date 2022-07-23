"Кайсар" совершил еще одну сенсацию в Кубке Казахстана

©ФК "Кайсар"
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Кубок Казахстана по футболу
Тур 3
Каспий - Кайсар 1:2

Голы: Диалло, 34 (0:1) ; Диалло, 45 (0:2) ; Телеш, 90 (1:2)

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Турнирная таблица

"Кайсар" в гостях обыграл "Каспий" и выиграл третий матч в Кубке Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.

Клуб из Кызылорды, выступающий в Первой лиге Казахстана, совершил еще одну сенсацию: победил в Актау со счетом 2:1. Гвинейский форвард Адама Диалло оформил дубль.

Ответный гол хозяева забили в компенсированное к матчу время: гол забил бразилец Руан Телеш.

Этот результат позволил "Каспию" с девятью очками оторваться от конкурентов группы В, которые выступают в КПЛ. За вторую строчку борются "Акжайык" (три очка), "Кызыл-Жар" и "Каспий" (по одному баллу).

Лидер КПЛ набрал первые очки в Кубке Казахстана

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Метки:
Кайсар ФК Кубок РК по футболу Каспий

Казахстан(футбол) Кубок Казахстана
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