"Кайрат" выиграл противостояние со счетом 5:0 и вышел на "Астану" в Кубке Казахстана

Алматинский "Кайрат" обыграл кызылординский "Кайсар" и во втором четвертьфинальном матче Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Кызылорде завершилась со счетом 2:0. "Кайрат" вышел вперед на 76-й минуте благодаря голу Вагнера Лава. А финальную точку в матче поставил Артур Шушеначев, забивший на 89-й минуте.

Первый матч, который прошел в Алматы, "Кайрат" выиграл со счетом 3:0. Таким образом, по сумме двух встреч алматинцы выиграли "Кайсар" - 5:0.

За выход в финал "Кайрат" сыграет с "Астаной". Первые матчи 1/2 финала состоятся 6-7 ноября, а ответные – 20 ноября.

Напомним, другую полуфинальную пару составят "Тобол" и "Шахтер", который сегодня прошел "Тараз".

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