"Шахтер" обыграл "Тараз" и вышел в полуфинал Кубка Казахстана по футболу

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Карагандинский "Шахтер" обыграл "Тараз" в ответном матче и вышел в полуфинал Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Караганде завершилась со счетом 3:1. У победителей мячи забили Давид Атанаскоски (27-я минута), Мартин Тошев (60-я) и Айдос Таттыбаев (91-я), а у гостей отличился Алишер Сулей (39-я). Первая игра в Таразе завершилась вничью - 0:0.
За выход в финал "Шахтер" сыграет с костанайским "Тоболом". Первые матчи состоятся 6-7 ноября, а ответные – 20 ноября.