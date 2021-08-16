"Игроки опустошены после игры с КуПС". Тренер "Астаны" - о матче с "Актобе" в Кубке Казахстана

Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов прокомментировал результат матча с "Актобе" (1:1) в Olimpbet-Кубке Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Быстро пропустили гол, имея в первом тайме хорошие подходы. И только два раза нам ударили в створ в первом тайме, один из которых превратился в гол. Конечно, неприятно, когда ты играешь, а соперник закрывается, тебе очень тяжело вскрывать оборону.

Игроки опустошены после крайней игры с КуПС. Был тяжелый момент для наших ребят, плюс не сыграли с "Актобе" несколько футболистов, и обе команды вышли на игру в неполных составах. Поэтому было несколько тяжело физически и психологически, может быть, по этой причине не реализовали свои шансы. К тому же потеряли Барсегяна, Педро и Битри, из-за перебора желтых карт не сыграли Бейсебеков и Эбонг, и вы видели, что у нас на скамейке запасных сидела практически одна молодежь.

Было тяжело играть против насыщенной обороны. Дальше мы стали открываться, пошли вперед и получили контратаки. Хорошо, что ребята дотерпели, и эта ничья поспособствовала выходу из группы", - приводит его слова пресс-служба клуба.

Напомним, что матч шестого тура группового этапа прошел в Актобе. На гол Максима Самородова на 15-й минуте столичные футболисты ответили точным ударом Марина Томасова на 85-й. Таким образом, "Астана" набрала 11 очков и вышла в 1/4 финала Кубка страны. В случае поражения Тихонова могли отправить в отставку.

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