Четыре клуба претендуют на Кубок Казахстана: что нужно знать о полуфиналах и главной награде?

Сегодня, 25 июня, пройдут первые матчи полуфинала Кубка Казахстана-2025. Корреспондент Vesti.kz рассказывает самое главное о предстоящих играх.

В 18:00 в Петропавловске начнется противостояние между "Кызыл-Жаром" и "Ордабасы", а в 20:00 в Костанае начнут игру местный "Тобол" и "Женис".





Финалисты Кубка Казахстана станут известны только к концу лета

Нужно помнить, что эта стадия будет состоять уже из двух игр. Если первая встреча пройдет 25 июня, то ответная запланирована аж на 30 августа.

В плане календаря это для всех нагрузка, причем в равной степени. Только если "Ордабасы" не добьется серьезных успехов в еврокубковой квалификации, и их календарь не будет еще более плотным. Все остальные полуфиналисты турнира в еврокубках не участвуют.





Главная мотивация для клубов - путевка в еврокубки 2026/27

Если кто считает, что Кубок Казахстана уже утратил свою значимость, то напомним, что победа в турнире автоматически дает триумфатору путевку в еврокубки. Причем в последние годы и "Тобол", и "Актобе" квалифицировались сразу в отбор Лиги Европы, в то время как команды-призеры КПЛ попадали лишь в Лигу конференций.

И если для "Ордабасы" еврокубки - это что-то более-менее привычное, как и для "Тобола", то вот для "Кызыл-Жара" или "Жениса" это огромная мотивация и отличный шанс.





Где смотреть полуфиналы Кубка Казахстана в прямом эфире?

Обе встречи сегодня покажет телеканал Qazsport (трансляция будет доступна и на официальном сайте). Также эфир будет на YouTube-канале KFF League: