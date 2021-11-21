Кто будет биться с "Кайратом"? Прямая трансляция матча "Тобол" - "Шахтер" за выход в финал Кубка Казахстана

Сегодня, 21 ноября, определится второй финалист Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Чемпион КПЛ-2021 "Тобол" в ответной встрече примет "Шахтер". Матч пройдет в Костанае и начнется в 16:00 по столичному времени.

В первой игре команд разгромную победу со счетом 5:2 одержал карагандинский клуб. Победитель противостояния в финале Кубка 28 ноября сыграет против алматинского "Кайрата", который накануне выбил из борьбы "Астану".

В прямом эфире матч "Тобол" - "Шахтер" покажет Qazsport. Трансляцию также можно посмотреть на сайте телеканала по этой ссылке.

Найдено объяснение разгрому "Астаны" от "Кайрата" в полуфинале Кубка Казахстана