"Кайрат" снова разгромил "Астану" и стал первым финалистом Кубка Казахстана

Алматинский "Кайрат" стал первым финалистом Кубка Казахстана по футболу, обыграв по сумме двух матчей "Астану", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ответная встреча, прошедшая на Центральном стадионе в Алматы, завершилась со счетом 3:0. На 65-й минуте игры после прострела от Жоао Пауло мяч в свои ворота срезал защитник "Астаны" Мейрамбек Калмырза.

На 81-й минуте Хосе Канте удвоил преимущество "Кайрата", а точку в матче поставил Вагнер Лав, отличившийся на 87-й минуте.

При этом обе команды доигрывали в меньшинстве - сначала на 60-й минуте у "Кайрата" удалили Раде Дугалича, а у "Астаны" спустя десять минут красную карточку получил все тот же Калмырза.

Первая игра закончилась со счетом 3:0 в пользу "Кайрата", который и прошел дальше.

Второй финалист определится 21 ноября в противостоянии между "Тоболом" и "Шахтером" (первая игра - 5:2 в пользу "горняков").