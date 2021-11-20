Найдено объяснение разгрому "Астаны" от "Кайрата" в полуфинале Кубка Казахстана

ФК "Астана" не смогла сделать камбэк в ответном матче с алматинским "Кайратом" и выйти в финал Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Двухматчевое противостояние завершилось разгромом столичного клуба с общим счетом 0:6 (0:3, 0:3).

По информации телеграм-канала "Гол емес", "Астана" не планировала выходить в финал.

"Без должного настроя сложно было бы сотворить сенсацию и отыграть три мяча в ответной игре полуфинала Кубка Казахстана против "Кайрата".

Дело в том, что еще до матча в южной столице многие футболисты и тренеры взяли билеты домой. Причем улететь столичные планировали еще до финала Кубка. То есть в клубе никто не верил в выход в решающую стадию турнира.

Больше всего футболистов и тренеров заботит другой вопрос - наличие долгов перед ними по премиальным. И пока никто конкретно не может сказать команде, когда они получат свои кровные", - пишет источник.