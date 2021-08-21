"Астана" пропустила на шестой добавленной минуте и не смогла обыграть "Каспий" в матче 1/4 финала Кубка Казахстана

"Астана" и "Каспий" сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 3:3.

В первом тайме "Астана" комфортно вела 2:0, но позволила сопернику отыграться. Так, уже на четвертой минуте счет открыл белорусский полузащитник хозяев Макс Эбонг. А на 36-й закрепил успех Абат Аймбетов. Но на 39-й минуте в ворота "Астаны" был назначен пенальти, который реализовал Максат Тайкенов. А перед самым перерывом Руслан Сахалбаев установил ничью.

Хозяев снова вывел вперед Жарко Томашевич, который забил гол на 84-й минуте. И снова актаусцам удалось отыграться. Второй 11-метровый в матче забил Аслан Дарабаев.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.

Ответную встречу команды проведут в Актау 22 сентября. Напомним, что ранее в первом матче "Тобол" в гостях обыграл "Кызыл-Жар".

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