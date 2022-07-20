Автор: Димаш Тулегенов

Завтра, 21 июля, все четыре представителя Казахстана сыграют во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА. "Тобол", "Кайрат" и "Кызыл-Жар" начнут противостояния дома, а вот "Астане" предстоит сыграть сначала на выезде. Корреспондент Vesti.kz - о том, что нужно знать перед стартом этого этапа.

В четверг будет жарко во всех смыслах: уже в 18:00 в Нур-Султане "Кызыл-Жар" примет хорватский "Осиек", в 20:00 "Кайрат" встретится с венгерской "Кишвардой", а "Тобол" схлестнется с гибралтарскими гостями из "Линкольна". Поздно ночью, в 01:00, "Астана" в Польше сыграет с местным "Ракувом".

Еврокубковый опыт

Для петропавловского "Кызыл-Жара", в прошлом сезоне неожиданно для многих занявшего четвертое место в премьер-лиге, это будет еврокубковый дебют. Ранее северяне ни разу не играли в квалификации континентальных турниров.

Действующие чемпионы страны из костанайского "Тобола" провели в еврокубках 36 матчей: 16 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 12 - в Кубке Интертото, по четыре - в Лиге чемпионов и Лиге конференций. В этих встречах команда одержала 13 побед при 16 поражениях и семи ничьих. Забито 33 гола, пропущено - 43.

В активе алматинского "Кайрата" уже 52 матча в еврокубках: 38 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА), восемь - в Лиге конференций, еще шесть - в Лиге чемпионов. В них команда одержала 22 победы, потерпела 20 поражений и десять раз сыграла вничью. На счету "Кайрата" 81 забитых и 65 пропущенных мячей.

Самым опытным еврокубковым бойцом является столичная "Астана", история которой насчитывает 82 встречи: 47 - в Лиге Европы, 31 - в Лиге чемпионов, четыре - в Лиге конференций. В них "сине-желтые" одержали 29 побед при 33 поражениях и 20 ничьих. Столичными было забито 108 мячей и пропущено 126.

Лишь "Астана" и "Кайрат" играли в групповых стадиях еврокубков. Клуб из Нур-Султана выступал в квартетах Лиги чемпионов (2015/16), а также в Лиге Европы (2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20). В сезоне 2017/18 "Астана" выступала в 1/16 финала Лиги Европы. Что касается "Кайрата", то в сезоне 2021/22 они играли в группе Лиги конференций.

Бомбардиры и гвардейцы

В нынешнем составе "Кызыл-Жара" больше всего еврокубковых матчей провели защитник Марк Гурман (13) и вингер Павел Яковлев (7). Лучшим же бомбардиром в континентальных турнирах является Евгений Козлов, который дважды забивал в квалификации Лиги Европы.

В составе "Тобола" по количеству матчей в еврокубках выделяются серб Зоран Тошич (76), а также казахстанцы Серикжан Мужиков (61) и Сергей Малый (42). По количеству голевых действий Тошич также лидирует (13+19), со статистикой неплохо и у Мужикова (4+3).

Самый большой еврокубковый опыт в "Кайрате" у нападающего Хосе Канте (22 матча). На одну игру меньше провели защитник Маки Баньяк и другой форвард Жоао Пауло (21). Бомбардирскими показателями отметились лишь Канте (8) и Артур Шушеначев (4). У остальных нет больше одного мяча в еврокубках.

В топ-3 опытных еврокубковых бойцов "Астаны" входят белорусский защитник Денис Поляков (63), капитан Абзал Бейсебеков (59) и хорватский лидер Марин Томасов (56). По количеству голов Томасов впереди всех - 17 мячей, по три раза отличались в еврокубках полузащитники Аслан Дарабаев и Исламбек Куат, но второй по-прежнему не играет за "Астану" из-за конфликта с тренером.

Тренерский опыт

Для наставника "Кызыл-Жара" Али Алиева это будет тренерский дебют в еврокубках. 41-летний специалист в свое время успел поиграть в еврокубках и даже противостоял звездному мадридскому "Атлетико" в середине нулевых. Но теперь задача совсем иная - постараться выжать максимальный результат со скромным "Кызыл-Жаром" в Лиге конференций.

На счету 59-летнего серба Милана Милановича, работающего в "Тоболе", 13 еврокубковых матчей в качестве рулевого. Большая часть игр пришлась на квалификацию, и лишь в прошлом сезоне он тренировал армянский "Алашкерт" в группе Лиги конференций. При нем коллектив набрал всего одно очко в пяти встречах.

43-летний Кирилл Кекер уже руководил тренировочным процессом "Кайрата" на старте прошлого еврокубкового сезона. При нем алматинцы прошли "Маккаби" из Хайфы и проиграли "Црвене Звезде" в Лиге чемпионов, а затем вылетели из Лиги Европы от "Алашкерта". Суммарно Кекер выводил "Кайрат" в шести еврокубковых матчах.

49-летний Срджан Благоевич из "Астаны", как и Алиев из "Кызыл-Жара", готовится дебютировать в еврокубках. Но в отличие от своего коллеги серб не играл на профи-уровне и, следовательно, с еврокубками не был знаком даже в качестве футболиста.

Напомним, что в случае вылета по итогам двух матчей команды завершат выступления в еврокубках этого сезона. Если клубам удастся пройти дальше, то они выйдут в третий раунд отборочного цикла и окажутся в двух шагах от группового этапа.

Ответные встречи состоятся 28 июля.

Фото: УЕФА (1,4), ФК "Тобол" (2), ФК "Кайрат" (3), ФК "Астана" (5,7), ФК "Кызыл-Жар" (6)©️

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