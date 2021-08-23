Известный специалист Курбан Бердыев должен возглавить "Кайрат". Информация об этом появилась на выходных. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему экс-наставник "Рубина" и "Ростова" сейчас - самая подходящая фигура для алматинского клуба.

"Желто-черные" из числа оставшихся двух клубов Казахстана наиболее близки к попаданию в групповую стадию Лиги конференций. "Шахтеру" же после домашнего поражения от "Маккаби" будет непросто переломить ситуацию в Израиле.

Тем не менее именно "Кайрат" на данный момент остается без наставника. В последних играх командой руководил исполняющий обязанности главного тренера Артем Гавриленко. Под руководством 37-летнего специалиста алматинцы обыграли в Кубке Казахстана "Каспий" (4:2) и люксембургскую "Фолу" (4:1) в квалификации Лиги конференций.

В плане результата здесь нет вопросов, хотя достижения Гавриленко, безусловно, строятся на работе предшественников, поскольку сам нынешний наставник алматинцев не имел много времени для начала работы и вообще не располагает подобным опытом и авторитетом. Вероятнее всего, Гавриленко является переходной фигурой перед назначением более статусного специалиста.

Информация о Бердыеве появилась не зря. 68-летний наставник с конца мая является советником председателя наблюдательного совета клуба и ведет работу в трех направлениях - сопровождение и консультация работы основного состава, Академии клуба и проекта "Кайрат-Москва".

Таким образом, Бердыев не понаслышке сейчас знаком с возможностями игроков и имеет четкое представление о состоянии команды. На протяжении без малого трех месяцев экс-наставник алматинцев осуществлял порой едва ли не непосредственное управление основным составом. Вопрос о его адаптации в клубе отпадает сам собой.

По данным некоторых источников, еще одним кандидатом на пост главного тренера является российский специалист Дмитрий Кириченко. Впрочем, есть предположение, что Кириченко будет помогать Бердыеву. Он уже был его ассистентом в "Ростове".

Курбан Бекиевич для "Кайрата" сейчас самый подходящий и близкий кандидат на пост главного тренера. Клуб, скорее всего, выйдет в групповой этап Лиги конференций - в первую в истории "Кайрата" основную стадию еврокубкового турнира.

Кроме того, алматинцев ожидает решающий отрезок в чемпионате Казахстана. Все это должно подвигнуть руководство клуба назначить действительно опытного и харизматичного специалиста и наконец привести тренерскую позицию в стабильное положение.

Чехарда после ухода Алексея Шпилевского ни к чему хорошему не приводит, и очевидно, что оставлять ключевую часть сезона на откуп малоизвестному и неопытному Гавриленко сродни поставленному кресту на амбициях алматинцев. Такую ношу вынести дано не каждому.

Ближайший матч алматинцы проведут 26 августа с "Фолой". В первой встрече "Кайрат" разгромил на выезде этого соперника со счетом 4:1. В чемпионате "Кайрат" сыграет не раньше 11 сентября, первый поединок 1/4 финала Кубка Казахстана, намеченный на 21 августа, перенесен на месяц вперед. Таким образом, "желто-черные" получают необходимую паузу и время для безболезненного назначения нового специалиста.

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Напомним, "Кайрат" начинал сезон под руководством Алексея Шпилевского, который возглавлял команду с конца 2018 года. В предыдущем сезоне белорус привел клуб к первому за 16 лет чемпионству. Летом этого года Шпилевского сменил Кирилл Кекер, под руководством которого алматинцы прошли в Лиге чемпионов "Маккаби" (Хайфа) и обыграли на своем поле сербскую "Црвену Звезду" (2:1). Однако в ответной встрече команду постиг разгром со счетом 0:5 и вылет в Лигу Европы, где "Кайрат" уступил армянскому "Алашкерту" и вылетел в Лигу конференций. 13 августа после неудачи в Ереване Кекер подал в отставку.

Фото: ФК "Кайрат"©

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