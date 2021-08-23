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"Ситуация патовая". Появились неожиданные подробности по главному тренеру "Кайрата"

"Ситуация патовая". Появились неожиданные подробности по главному тренеру "Кайрата"
©РИА Новости
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

В "Кайрате" пока не определились, кому точно доверить команду. Владелец алматинского клуба Кайрат Боранбаев находится в раздумьях. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

"Ближайшие пару дней станут определяющими для алматинского клуба: Кайрату Боранбаеву предстоит решить - полностью довериться Курбану Бердыеву и отдать ему на откуп бразды правления или же, наоборот, совсем отказаться от консультаций маститого специалиста, идти своим путем и дальше.

Итак, диспозиция сейчас выглядит так: Бердыев предлагает на должность главного тренера Дмитрия Кириченко, о чем писал Володя Жарков несколько дней назад. Это реально так, за исключением того, что Кириченко прилетел в Алматы на переговоры. Это не так, россиянин сейчас и вовсе находится на отдыхе на одном из курортов, в Алматы его не было.

Причем, Бердыев предлагает именно официально назначить своего ставленника главным тренером. Но Кайрату Советаевичу этот вариант не по душе, так как Кириченко это вам не Семак какой-нибудь и не Карпин. То бишь, не громкое имя и не фигура. Да, в прошлом прекрасный игрок, неплохо начавший карьеру в "Ростове" специалист, но за ним всегда маячила фигура Бердыева и всегда считалось, что Кириченко лишь доносчик его идей, а не самостоятельная боевая единица. Хотя зимой тот же "Актобе" его рассматривал как вполне себе самостоятельную личность.

Короче говоря, вариант с Кириченко нравится Бердыеву, и не совсем подходит Боранбаеву. Сам патрон клуба уже открыто предлагает Бекиевичу самолично принять команду и ковать ее новую историю в группе Лиги конференций. Но аксакал тренерского цеха не спешит это делать. Он полагает, что ему больше подходит управление через легкое касание, а не полный нажим. Да вот только не каждый готов подписаться под такую структуру. Говорят, уход того же Кекера связан именно с этим. Мол, он открыто заявил - либо я сам решаю, либо пусть Бердыев тренирует.

Кстати, кандидатура Артема Гавриленко была не первой после ухода Кекера. По структурной иерархии его место должен был занять другой Кирилл - Морунов, возглавляющий команду первой лиги. Но тот вообще очень принципиальный молодой специалист и ни за что не пойдет в подчинение к кому-то. Был уже у него шанс войти в штаб Шпилевского еще до того, как в нем оказался Кекер. Но Морунов отказался. Даже поговаривают, что в жесткой форме с формулировкой вроде "Не пойду к тому, кого не уважаю".

В общем, ситуация сейчас патовая. Боранбаев пытался ее решить по-другому. И предложил искать нового тренера на столь ему полюбившемся немецком рынке. Но тут против оказался уже сам Курбан Бекиевич, резонно предположив, что его взгляды на игру могут не совпасть с бог его знает каким новым тренером. А если нет понимания, то как работать вместе? Тогда само пребывание Бердыева в роли консультанта становится бессмысленным.

В общем, Боранбаев взял несколько дней на раздумье. И от его решения будет зависеть многое. Если не все. Ведь полный карт-бланш Бердыеву, фактически, будет означать отход от своей генеральной линии - постоянный ввод в состав воспитанников академии клуба. Если Бекиевич согласится на то, чтобы ответственность лежала на нем, то вряд ли будет согласен с этой линией. И вообще может попытаться перестроить работу академии, отойдя от немецкой концепции развития. Готов ли "Кайрат" к таким метаморфозам?", - пишет источник.

Напомню, что сезон 2021 года "Кайрат" начинал под руководством Алексея Шпилевского, в июне его сменил Кирилл Кекер, который ушел в отставку после поражения от "Алашкерта" в квалификации Лиги Европы. Сейчас обязанности главного тренера временно исполняет Артем Гавриленко.

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ-2021 Боранбаев Кайрат

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