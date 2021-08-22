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"Кайрат" определился с главным тренером

"Кайрат" определился с главным тренером
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" определился с кандидатурой главного тренера команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации телеграм-канала "Тень отца Гурмана", им станет российский специалист Курбан Бердыев. Ожидается, что о назначении объявят 22 августа.

"Кайрат" определился с заменой главному тренеру после вылета в Лигу конференций

"В воскресенье, 22 августа, "Кайрат" получит полноценного главного тренера. Возможно, им станет российский специалист Дмитрий Кириченко, который уже находится в Алматы. Однако, скорее всего, "желто-черных" возглавит Курбан Бердыев, а Кириченко станет его ассистентом, как это уже было в "Ростове", когда Курбан Бекиевич рулил, а Дмитрий Сергеевич ему помогал.

В пользу этой версии говорит то обстоятельство, что в чемпионате Казахстана осталось провести всего семь туров, и назначать главным тренером специалиста, вообще не знакомого ни с "Кайратом", ни с казахстанским футболом, сейчас нет никакого смысла. Таким образом, спустя 26 лет Бердыев, по всей видимости, вновь возглавит "Кайрат".

Напомню, что сезон-2021 алматинский клуб начал под руководством Алексея Шпилевского, в июне его сменил Кирилл Кекер, который ушел в отставку после поражения от "Алашкерта" в квалификации Лиги Европы. Сейчас обязанности главного тренера временно исполняет Артем Гавриленко", - пишет источник.

Добавим, что после 19 туров "Кайрат" с 37 очками занимает третье место в КПЛ, отставая на пять баллов от лидирующего "Тобола".

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ-2021 Назначения

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