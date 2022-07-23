Французский полузащитник Жереми Манзорро отреагировал на гостевой разгром "Астаны" в матче с "Ракувом" в Лиге конференций, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанцы проиграли на выезде со счетом 0:5, а от команды потребовали объяснение результату.

"Критиковать всегда легче, чем смотреть своей жизни в лицо, всегда в любой ситуации нужно найти виновных, но то, что не убивает, делает сильнее. Игры никогда не заканчиваются", - написал футболист.

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