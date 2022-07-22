Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Лига конференций

Автор:

Комментарии

Кто из казахстанских клубов может пробиться в следующую стадию ЛК? Оцениваем шансы

Кто из казахстанских клубов может пробиться в следующую стадию ЛК? Оцениваем шансы
©ФК "Кайрат"

Казахстанские клубы одержали одну победу при трех поражениях в первых матчах второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Корреспондент Vesti.kz оценил шансы коллективов на выход в следующую стадию евротурнира.

В четверг, 21 июля, петропавловский "Кызыл-Жар" в Нур-Султане уступил хорватскому "Осиеку" (1:2), а алматинский "Кайрат" в родных стенах проиграл венгерской "Кишварде" (0:1). Костанайский "Тобол", игравший также дома, победил гибралтарский "Линкольн" (2:0). А вот "Астана" в Польше была разгромлена "Ракувом" (0:5).

"Тобол" - 80 процентов вероятности

Самые большие шансы у "Тобола", и это вполне логично. Скромные соперники из Гибралтара и победа со счетом 2:0 в первой встрече говорят о превосходстве костанайцев.

Конечно, длительный перелет и совсем иные климатические условия могут стать сложностями для действующих чемпионов Казахстана, но не настолько, чтобы упустить набранное преимущество.

На выезде "Тоболу" будет достаточно отыграть спокойно и организованно, и тогда подопечных Милана Милановича можно будет поздравить с выходом в третий раунд отборочного цикла.

"Кайрат" - 40 процентов вероятности

Мало кто ожидал, что "Кайрат", пусть и в далеко не оптимальном составе, но проиграет "Кишварде" в Алматы. Однако это произошло. Венгры больше владели мячом (52-48), чаще наносили удары (12-10) и были точнее (6-2 по ударам в створ).

Но списывать со счетов "Кайрат" все равно рано. Конечно, состав нынче у команды не столь опытный, но в нападении все еще играют опасные Хосе Канте и Жоао Пауло. Один точный удар в Венгрии все может изменить.

Но прямо сейчас, с учетом заслуженной выездной победы, "Кишварда" является небольшим фаворитом на проход в следующую стадию.

"Кызыл-Жар" - 25 процентов вероятности 

К участию петропавловского клуба в еврокубках даже в Казахстане многие отнеслись не очень серьезно. Почему-то было принято говорить о шансах "Астаны" и "Тобола", опыте "Кайрата", но вот в "Кызыл-Жар" будто никто и не верил.

Однако в матче с "Осиеком" подопечные Али Алиева, проводящие откровенно плохой сезон на внутренней арене, сумели, что называется, "показать зубы". Они владели мячом 48 процентов времени, нанесли восемь ударов (три - в створ) и заработали четыре угловых. Согласитесь, многие ожидали худшего.

Один раз хорватов спас каркас ворот, а затем в нескольких моментах откровенно выручал голкипер гостей. Показалось, что оставшись в меньшинстве, команда Алиева не сломалась психологически, а наоборот - объединилась и пошла вперед с двойным желанием. Это было очень похвально!

На выезде северянам будет еще сложнее, тем более состав "Осиека" будет иным - в строй могут вернуться несколько основных игроков, которые не сыграли в Нур-Султане. Но и у "Кызыл-Жара", может быть, сыграет лидер Дарко Зорич.

У "Осиека" явно больше шансов на проход, но настрой "Кызыл-Жара" показал, что они готовы биться до конца.

"Астана" - 5 процентов вероятности 

У кого шансов практически нет, так это у "Астаны". Одно дело - отыграть один мяч, как у "Кайрата" или "Кызыл-Жара", и совсем другое - спастись с 0:5, пусть даже и дома.

Чуть выше мы писали о том, как отреагировали на удаление своего товарища игроки "Кызыл-Жара". А теперь сравните с тем, что было в игре "Астаны", когда они остались в большинстве. Выходит, что петропавловцы вдесятером выглядели более впечатляюще, чем астанчане в полном составе. И здесь не обойтись без психологии, ведь многое зависит от нее.

Насколько сильнее и стабильнее "Астана" в чемпионате Казахстана, чем тот же "Кызыл-Жар", говорить смысла нет. Ведь все равно в важный еврокубковый момент "Астана" свой характер не проявляет, а относительно скромный "Кызыл-Жар" идет вперед без страха и с невероятным желанием.

Трудно сказать, что нужно "Астане", чтобы чудом оказаться в третьем раунде. Разве что если "Ракув" приедет с составом из восьми человек. Но обыграть поляков при равных условиях шансов практически не остается.

Ранее мы разобрали провальное выступление "Астаны", а также вспомнили другие разгромные поражения столичного клуба.

Напомним, что все ответные встречи состоятся в четверг, 28 июля.

Фото: ФК "Тобол" (1), ФК "Кайрат" (2), СК "Кызыл-Жар" (3,4), ФК "Астана" (5,6)©️

Новый выпуск у нас на YouTube. Смотрим, комментируем, лайкаем!

Андрей Скабелка эксклюзивно рассказал о втором приходе в "Барыс":

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Футбол Лига конференций УЕФА Тобол ФК Казахстан Астана ФК Кайрат ФК Кызыл-Жар СК Пауло Жоао

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 18:48
Лига конференций
Кто из казахстанских клубов может пробиться в следующую стадию ЛК? Оцениваем шансы Кто из казахстанских клубов может пробиться в следующую стадию ЛК? Оцениваем шансы
Сегодня , 17:22
Лига конференций
Вера в атакующий стиль и проблемы с лидерами. Как Благоевич превратил "Астану" в "Каспий" Вера в атакующий стиль и проблемы с лидерами. Как Благоевич превратил "Астану" в "Каспий"
Сегодня , 15:10
Лига конференций
Топ-5 сокрушительных поражений "Астаны" в еврокубках Топ-5 сокрушительных поражений "Астаны" в еврокубках
Сегодня , 13:31
Лига конференций
От "Астаны" потребовали объяснений за провальный выезд на матч Лиги конференций От "Астаны" потребовали объяснений за провальный выезд на матч Лиги конференций
Сегодня , 12:26
Лига конференций
Выводы по польскому кошмару "Астаны": нежеланный вратарь, запах отставки и бойкот фанатов Выводы по польскому кошмару "Астаны": нежеланный вратарь, запах отставки и бойкот фанатов
Сегодня , 08:05
Лига конференций
Разгром "Астаны". Тренер "Ракува" намерен поставить точку в Казахстане Разгром "Астаны". Тренер "Ракува" намерен поставить точку в Казахстане
Сегодня , 07:40
Лига конференций
Тренер "Астаны" нашел объяснение разгромному поражению в Лиге конференций Тренер "Астаны" нашел объяснение разгромному поражению в Лиге конференций
Сегодня , 07:21
Лига конференций
Четыре гола за 45 минут. Как сыграли конкуренты казахстанцев в Лиге конференций Четыре гола за 45 минут. Как сыграли конкуренты казахстанцев в Лиге конференций
Сегодня , 02:54
Лига конференций
"Астану" разгромили в Польше после голевой ошибки вратаря "Астану" разгромили в Польше после голевой ошибки вратаря
Вчера , 23:56
Лига конференций
Тренер "Тобола" сделал признание после победы в Лиге конференций Тренер "Тобола" сделал признание после победы в Лиге конференций
Вчера , 23:07
Лига конференций
УЕФА накажет "Астану"? Известны причины УЕФА накажет "Астану"? Известны причины
Вчера , 22:45
Лига конференций
"Мы проиграли бой, но не войну". Кекер - о "Кайрате" в Лиге конференций, Алыкулове и трансферах "Мы проиграли бой, но не войну". Кекер - о "Кайрате" в Лиге конференций, Алыкулове и трансферах
Вчера , 22:25
Лига конференций
"У них есть игроки экстра-класса". Тренер "Кишварды" - о матче с "Кайратом" в Лиге конференций "У них есть игроки экстра-класса". Тренер "Кишварды" - о матче с "Кайратом" в Лиге конференций
Вчера , 21:55
Лига конференций
"Кайрат" проиграл в Лиге конференций "Кайрат" проиграл в Лиге конференций
Вчера , 21:51
Лига конференций
"Тобол" одержал победу в еврокубке после вылета из Лиги чемпионов "Тобол" одержал победу в еврокубке после вылета из Лиги чемпионов
Вчера , 20:42
Лига конференций
"Забили исторический гол, но...". Алиев - о дебюте в Лиге конференций "Забили исторический гол, но...". Алиев - о дебюте в Лиге конференций
Вчера , 20:13
Лига конференций
"Автогол не входил в планы". Тренер "Осиека" - о победе над "Кызыл-Жаром" "Автогол не входил в планы". Тренер "Осиека" - о победе над "Кызыл-Жаром"
Вчера , 19:49
Лига конференций
Автогол и удаление, или как "Кызыл-Жар" стартовал в Лиге конференций Автогол и удаление, или как "Кызыл-Жар" стартовал в Лиге конференций
Вчера , 16:57
Лига конференций
"Кызыл-Жар" назвал состав на матч Лиги конференций "Кызыл-Жар" назвал состав на матч Лиги конференций
Вчера , 15:31
Лига конференций
"Хочется верить, но...". Прогноз Vesti.kz на матч Лиги конференций "Ракув" - "Астана" "Хочется верить, но...". Прогноз Vesti.kz на матч Лиги конференций "Ракув" - "Астана"
Вчера , 14:50
Лига конференций
Неопределенность с лидерами и сорванный полет в Польшу. Как в "Астане" наступил управленческий хаос Неопределенность с лидерами и сорванный полет в Польшу. Как в "Астане" наступил управленческий хаос
Вчера , 09:56
Лига конференций
"Астана" лишилась Томасова на первый матч в Лиге конференций "Астана" лишилась Томасова на первый матч в Лиге конференций
Вчера , 08:20
Лига конференций
Прямая трансляция матчей "Кайрата", "Астаны", "Тобола" и "Кызыл-Жара" в Лиге конференций Прямая трансляция матчей "Кайрата", "Астаны", "Тобола" и "Кызыл-Жара" в Лиге конференций
Вчера , 00:05
Лига конференций
Тренер соперника "Кайрата" высказался о подготовке к матчу Лиги конференций Тренер соперника "Кайрата" высказался о подготовке к матчу Лиги конференций
20 июля, 23:40
Лига конференций
Соперник "Кайрата" провел тренировку в одном из алматинских дворов Соперник "Кайрата" провел тренировку в одном из алматинских дворов
20 июля, 22:59
Лига конференций
В Польше отреагировали на логистические проблемы "Астаны" В Польше отреагировали на логистические проблемы "Астаны"
20 июля, 22:20
Лига конференций
"Алвеш - это не потеря". Кекер - о старте "Кайрата" в Лиге конференций и молодых игроках "Алвеш - это не потеря". Кекер - о старте "Кайрата" в Лиге конференций и молодых игроках
20 июля, 21:59
Лига конференций
В стане соперника казахстанского клуба высказались о выходе в группу Лиги конференций В стане соперника казахстанского клуба высказались о выходе в группу Лиги конференций
20 июля, 20:59
Лига конференций
Капитан "Кызыл-Жара" обратился ко всем участникам еврокубков от Казахстана Капитан "Кызыл-Жара" обратился ко всем участникам еврокубков от Казахстана
20 июля, 20:39
Лига конференций
Лидер "Тобола" высказался о перспективах в Лиге конференций Лидер "Тобола" высказался о перспективах в Лиге конференций

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus