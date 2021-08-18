"Кайрат" отправился на матч плей-офф Лиги конференций в Люксембург

ФК "Кайрат" отправился на гостевой матч раунда плей-офф Лиги конференций против люксембургской "Фолы", сообщают Vesti.kz.

Первую игру алматинцы проведут на выезде завтра, 19 августа, а ответную - 26 августа на своем поле.

В 10 раз дешевле и исторический момент в еврокубках. Чем интересен соперник "Кайрата" в Лиге конференций

Напомним, что еврокубковый путь "Кайрат" начинал в Лиге чемпионов, где во втором квалификационном раунде уступил сербской "Црвене Звезде" и вылетел в Лигу Европы. Затем алматинцы в третьем квалификационном раунде проиграли "Алашкерту" (0:0, 2:3) и теперь продолжают путь в Лиге конференций.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!