"Как половые тряпки против 11-й команды Казахстана". Разнос от фанатов "Маккаби" после победы над "Шахтером" в Лиге конференций

Автор: Димаш Тулегенов

Фанаты тель-авивского "Маккаби" после выездной победы над карагандинским "Шахтером" в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций были крайне недовольны выступлением своей команды. Корреспондент Vesti.kz сделал подборку с комментариями израильтян после окончания матча.

Матч, прошедший в Нур-Султане, завершился волевой победой гостей со счетом 2:1. Но даже такой результат не вселяет уверенность фанатам в завтрашнем дне. Болельщики взволнованы уровнем выступления "Маккаби", тренерскими решениями Патрика Ван Лиувена и подбором игроков.

Вот, что писали фанаты после окончания матча под постами в официальных клубных аккаунтах Facebook и Instagram:

"Я всю игру думал, что у меня тормозит картинка, оказалось, что так на самом деле играет "Маккаби"...".

"Почему вы начинаете играть в футбол только после пропущенного гола?"

"Очень плохая игра".

"Когда же Ван Лиувен поймет, что нет ничего постыдного в заменах до 65 минуты матча?"

"Ван Лиувен аут!"

"Такое ощущение, что когда "Маккаби" немножко жмет на газ и хочет играть, то голы легко забиваются или хотя бы нормальные атаки проходят. Не могу понять, что их остановило на 70 минут? Почему нам нужно пропустить в свои ворота, чтобы проснуться? То, как они играли через пять минут после пропущенного, - они должны играть с первой секунды. Патрик осознает, почему терпение болельщиков на исходе! Вам повезло, что всю дорогу нам попадаются "рыбаки".

"Нам нужен срочно фланговый игрок, даже двое".

"Будем надеяться, что Перица и Битон улучшат нашу атаку в следующей игре".

"Невыразительное выступление, но главное - победа".

"На следующей неделе надо забить в их ворота пять мячей".

"От игры к игре смотреть все сложнее...".

"Мне одному кажется, что с каждым этапом соперничество все слабее? Хорошо, что мы выиграли, но очень плохо то, как мы выглядели. Похоже, Ван Лиувен просто не верит в команду, иначе нет объяснения трусливому стилю".

"Из мусорки. Очень слабая команда со слабым тренером".

"К счастью, игра проходила не поздно вечером, иначе мы бы уснули до утра прямо во время матча".

"Мы заслужили процент инвалидности после увиденного сегодня... Но главное результат".

"Послушайте, это не шутка, команда, которую мы выиграли, находится в нижней части премьер-лиги... Маккаби должен проснуться и быть сильным".

"Вы играли против 11-й команды Казахстана и выглядели как половые тряпки. Вы позор! Продолжайте искать игроков для трансфера. Что вы там делали все лето?!".

"Действительно не впечатляет. Слабая игра, два случайных гола".

"Я уснул, чем все закончилось?".

Отметим, что эта победа стала первым выездным успехом для "Маккаби" в текущем еврокубковом сезоне. Ранее "желтые" играли на выезде исключительно в нулевую ничью.

Ответный матч команд пройдет 26 августа в Тель-Авиве. Игра пройдет на стадионе "Блумфилд". В предыдущих двух раундах команду с трибун поддерживали по десять тысяч зрителей. Что же касается матча в Нур-Султане, то казахстанские клубы по-прежнему играют без зрителей.

Напомним, что свой первый матч на этой же стадии турнира выиграл "Кайрат", в гостях разгромивший люксембургскую "Фолу" - 4:1.

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