"Кайрат" одержал разгромную победу и оказался в шаге от группы Лиги конференций

Алматинский "Кайрат" разгромил "Фолу" из Люксембурга в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций и оказался в шаге от групповой стадии турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Люксембурге завершилась со счетом 4:1. Дубль у победителей оформил Вагнер Лав на 37-й и 70-й минутах, второй гол бразильский форвард забил с пенальти. А еще по мячу на свой счет записали Артур Шушеначев (28-я минута) и Рикарду Алвеш (43-я). Причем хозяева первыми открыли счет в матче, на 19-й минуте отличился Мирза Мустафич.

Ответная игра пройдет 26 августа на Центральном стадионе Алматы и начнется в 20:00. Победитель противостояния сыграет в группе Лиги конференций.

Напомним, ранее в первом матче проиграл карагандинский "Шахтер", который в Нур-Султане уступил израильскому "Маккаби" из Тель-Авива со счетом 1:2.

Фото: ФК "Кайрат"©

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