"Шахтер" вел в счете, но проиграл "Маккаби" в первом матче за выход в группу Лиги конференций

В Нур-Султане состоялся матч раунда плей-офф Лиги конференций, в котором карагандинский "Шахтер" принял "Маккаби" из Тель-Авива, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на "Астана Арене" и завершилась со счетом 2:1 в пользу израильтян.

Долгое время на табло горели нули. Лишь на 73-й минуте Идрис Умаев смог открыть счет, выведя карагандинцев вперед.

Гости буквально тут же не только отыграли этот мяч, но и забили победный, причем всего за две минуты. Сначала на 75-й отличился Матан Хозез, а затем на 77-й Эден Шамир.

Эта была первая игра команд. Ответная состоится в Израиле 26 августа.

Напомним, что победитель противостояния выйдет в группу Лиги конференций. Позже на этой же стадии турнира стартует алматинский "Кайрат", которому предстоит провести матч в Люксембурге против местного клуба "Фола".

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