Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle Таблица трансферов КПЛ
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Лига конференций

Автор:

Комментарии

Хоккейная реализация большинства и печаль Федерера. Как "Тобол" разнес полуфиналиста Лиги конференций

Хоккейная реализация большинства и печаль Федерера. Как "Тобол" разнес полуфиналиста Лиги конференций
©ФК "Тобол"

С великолепной выездной победы стартовал в Лиге конференций "Тобол", причем в матче с командой, которая еще два месяца назад билась за выход в финал этого турнира розыгрыша 2022/23. Швейцарский "Базель" поверг в шок собственных фанатов, и явно не с хорошей стороны. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об исторической победе костанайского клуба. 

20-кратные чемпионы Швейцарии неплохо начали встречу и даже выиграли первый тайм благодаря голу Тьерно Барри - 1:0. Но во втором хозяева посыпались: два назначенных пенальти (и оба по делу) в их ворота, два удаления, три пропущенных гола - от Сержа Дебле, Рамазана Оразова и Ислама Чеснокова. Так "Тобол" увез убедительную победу из Базеля - 1:3!

Заметно ослабили "Базель" перед ответной встречей

Следующий матч между командами пройдет в Костанае уже через неделю. "Тобол" имеет преимущество в два мяча, а еще будет играть перед своими болельщиками. Плюс ко всему, костанайцы серьезно ослабили "Базель", ведь швейцарцы не досчитаются двух дисквалифицированных футболистов, включая забившего Барри.

С другой стороны, такая формулировка не очень справедливая, ведь никто из игроков казахстанского клуба не вынуждал Барри включать режим Луиса Суареса и отбивать мяч с ленточки на вратарской, а Риккардо Калафьори грубо играть против соперников.

Так или иначе, все это может сыграть решающую роль в противостоянии. Важнее всего то, что "Тобол" реализовал свое большинство с такой же эффективностью, как это обычно делают хоккейные команды.

Дебютный гол Оразова в КПЛ раскрыл полузащитника сборной

Всего несколько дней назад полузащитник сборной Казахстана Оразов забил первый гол в КПЛ, и это в 25 лет. Многие удивляются: Рамазан техничен и любит действовать ближе к атаке, но забил в КПЛ лишь в своем 63-м матче в высшем дивизионе страны, и то с пенальти.

Однако этот момент, вероятно, стал поворотным. Оразов почувствовал уверенность в себе, и решил, что голы будут гармонично смотреться в его техническом арсенале. В игре с "Базелем" он вызвался бить первый пенальти, но вратарь удар парировал. Казалось, что уверенность вновь может покинуть полузащитника.

Но на 62-й минуте он отметился таким пушечным и неберущимся ударом, что заставил комментатора Ермухамеда Маулена вспомнить мяч, забитый Нурболом Жумаскалиевым в ворота "Базеля", а также сходить с ума фанатов "Тобола". Оразов забил в двух матчах подряд. Что будет дальше?

Зеркальный реванш и разочарование Федерера

17 лет назад, в Кубке УЕФА, пути двух команд уже пересекались, и тогда "Базель" победил у себя дома как раз со счетом 3:1 (в ответке сыграли по нулям). Спустя столько лет казахстанскому клубу удалось взять зеркальный реванш в том же месте.

Так "Тобол" огорчил фанатов одного из самых популярных и успешных швейцарских клубов, преданным болельщиком которого в том числе является легендарный теннисист Роджер Федерер. Его на стадионе вчера не было, но он наверняка посмотрел эту игру по телевизору.

"Тобол" добился такого результата, которого не ждали даже самые преданные фанаты этого клуба. Теперь костанайцам нужно порадовать своих болельщиков такой же уверенной игрой дома, чтобы закончить начатое и пробиться в третий раунд квалификации! 

Желаем "Тоболу" удачи и продолжать побеждать!

Фото: ФК "Тобол" (1,2), ФК "Базель" (3)©

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Футбол Лига конференций Тобол ФК Казахстан Швейцария Оразов Рамазан Сборная РК по футболу КПЛ Федерер Роджер

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 12:45
Лига конференций
©ФК "Тобол" Хоккейная реализация большинства и печаль Федерера. Как "Тобол" разнес полуфиналиста Лиги конференций
Сегодня , 12:23
Лига конференций
©legia.com Казахстанскому клубу грозят санкции от УЕФА из-за поведения болельщиков
Сегодня , 09:27
Лига конференций
©Кадр из видео Потасовка произошла между фанатами "Ордабасы" и "Легии"
Сегодня , 08:54
Лига конференций
©ФК "Тобол" Главный тренер "Тобола" прокомментировал победу над "Базелем"
Сегодня , 08:39
Лига конференций
©ФК "Ордабасы" "Ордабасы" показал видео спорных моментов в матче с "Легией"
Сегодня , 08:09
Лига конференций
©ФК "Ордабасы" Видеообзор матча "Ордабасы" - "Легия" в Лиге конференций
Сегодня , 07:52
Лига конференций
©ФК "Актобе" Видео разгромной победы "Актобе" в матче Лиги конференций
Сегодня , 07:27
Лига конференций
©ФК "Тобол" Видеообзор сенсационной победы "Тобола" в матче Лиги конференций
Сегодня , 01:23
Лига конференций
©ФК "Тобол" "Тобол" и "Базель" выдали голевой триллер в матче с двумя удалениями
Сегодня , 01:01
Лига конференций
©ФК "Актобе" Разгромной победой завершился матч "Актобе" в Лиге конференций
Вчера , 23:59
Лига конференций
©ФК "Актобе" "Актобе" забил два безответных гола "Торпедо" в первом тайме матча Лиги конференций
Вчера , 23:29
Лига конференций
©ФК "Актобе" "Актобе" понес потери перед матчем Лиги конференций
Вчера , 22:59
Лига конференций
©ФК "Ордабасы" "Ордабасы" упустил победу в стартовом матче еврокубков
Вчера , 21:58
Лига конференций
©ФК "Ордабасы" "Ордабасы" выигрывает у "Легии" после первого тайма матча Лиги конференций
Вчера , 20:35
Лига конференций
©ФК "Ордабасы" "Ордабасы" и "Легия" назвали составы на матч Лиги конференций
Вчера , 15:30
Лига конференций
©ФК "Астана" Ждем повторения? Как казахстанские клубы забивали "Легии", "Базелю" и "Торпедо"
Вчера , 14:51
Лига конференций
©ФК "Ордабасы" Тренер "Ордабасы" сделал громкое заявление на матч Лиги конференций против "Легии"
Вчера , 08:35
Лига конференций
©ФК "Тобол" "Базель" -Тобол". Где смотреть прямую трансляцию матча Лиги конференций
Вчера , 08:05
Лига конференций
©ФК "Актобе" Лига конференций. Прямая трансляция матча "Актобе" с "Торпедо"
Вчера , 07:54
Лига конференций
©ФК "Ордабасы" Прямая трансляция матча "Ордабасы" - "Легия" в Лиге конференций
26 июля, 23:54
Лига конференций
©legia.com Наставник "Легии" оценил "Ордабасы" и назвал самых опасных игроков в казахстанском клубе
26 июля, 23:29
Лига конференций
©fcb.ch Тренер "Базеля" оценил противостояние с "Тоболом" в Лиге конференций
26 июля, 20:52
Лига конференций
©ФК "Актобе" В "Актобе" сделали заявление о срыве вылета на матч Лиги конференций
26 июля, 14:37
Лига конференций
©ФК "Актобе" "Актобе" не может вылететь на матч Лиги конференций. Названы неожиданные причины
25 июля, 19:22
Лига конференций
©ФК "Тобол" "Тобол" попал в сложную ситуацию перед важным матчем в Европе
24 июля, 18:53
Лига конференций
©twitter.com/europacnfleague С кем могут сыграть в Лиге конференций "Актобе", "Ордабасы" и "Тобол"
24 июля, 12:06
Лига конференций
©ФК "Тобол" "Тобол" расстался с легионером перед матчем с "Базелем" в Лиге конференций
22 июля, 23:58
Лига конференций
©ФК "Базель" Еврокубковый соперник "Тобола" неудачно начал новый сезон
21 июля, 18:01
Лига конференций
©ФК "Кайрат" Уже проходили "Тобол" и огорчали "Кайрат". Чем запомнился "Базель" казахстанским фанатам
21 июля, 15:50
Лига конференций
©uefa.com От киевского "Динамо" до Евро-2020. "Ордабасы" совершил главный трансфер лета в КПЛ

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus