Хоккейная реализация большинства и печаль Федерера. Как "Тобол" разнес полуфиналиста Лиги конференций

С великолепной выездной победы стартовал в Лиге конференций "Тобол", причем в матче с командой, которая еще два месяца назад билась за выход в финал этого турнира розыгрыша 2022/23. Швейцарский "Базель" поверг в шок собственных фанатов, и явно не с хорошей стороны. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об исторической победе костанайского клуба.

20-кратные чемпионы Швейцарии неплохо начали встречу и даже выиграли первый тайм благодаря голу Тьерно Барри - 1:0. Но во втором хозяева посыпались: два назначенных пенальти (и оба по делу) в их ворота, два удаления, три пропущенных гола - от Сержа Дебле, Рамазана Оразова и Ислама Чеснокова. Так "Тобол" увез убедительную победу из Базеля - 1:3!

Заметно ослабили "Базель" перед ответной встречей

Следующий матч между командами пройдет в Костанае уже через неделю. "Тобол" имеет преимущество в два мяча, а еще будет играть перед своими болельщиками. Плюс ко всему, костанайцы серьезно ослабили "Базель", ведь швейцарцы не досчитаются двух дисквалифицированных футболистов, включая забившего Барри.

С другой стороны, такая формулировка не очень справедливая, ведь никто из игроков казахстанского клуба не вынуждал Барри включать режим Луиса Суареса и отбивать мяч с ленточки на вратарской, а Риккардо Калафьори грубо играть против соперников.

Так или иначе, все это может сыграть решающую роль в противостоянии. Важнее всего то, что "Тобол" реализовал свое большинство с такой же эффективностью, как это обычно делают хоккейные команды.

Дебютный гол Оразова в КПЛ раскрыл полузащитника сборной

Всего несколько дней назад полузащитник сборной Казахстана Оразов забил первый гол в КПЛ, и это в 25 лет. Многие удивляются: Рамазан техничен и любит действовать ближе к атаке, но забил в КПЛ лишь в своем 63-м матче в высшем дивизионе страны, и то с пенальти.

Однако этот момент, вероятно, стал поворотным. Оразов почувствовал уверенность в себе, и решил, что голы будут гармонично смотреться в его техническом арсенале. В игре с "Базелем" он вызвался бить первый пенальти, но вратарь удар парировал. Казалось, что уверенность вновь может покинуть полузащитника.

Но на 62-й минуте он отметился таким пушечным и неберущимся ударом, что заставил комментатора Ермухамеда Маулена вспомнить мяч, забитый Нурболом Жумаскалиевым в ворота "Базеля", а также сходить с ума фанатов "Тобола". Оразов забил в двух матчах подряд. Что будет дальше?

Зеркальный реванш и разочарование Федерера

17 лет назад, в Кубке УЕФА, пути двух команд уже пересекались, и тогда "Базель" победил у себя дома как раз со счетом 3:1 (в ответке сыграли по нулям). Спустя столько лет казахстанскому клубу удалось взять зеркальный реванш в том же месте.

Так "Тобол" огорчил фанатов одного из самых популярных и успешных швейцарских клубов, преданным болельщиком которого в том числе является легендарный теннисист Роджер Федерер. Его на стадионе вчера не было, но он наверняка посмотрел эту игру по телевизору.

"Тобол" добился такого результата, которого не ждали даже самые преданные фанаты этого клуба. Теперь костанайцам нужно порадовать своих болельщиков такой же уверенной игрой дома, чтобы закончить начатое и пробиться в третий раунд квалификации!

Желаем "Тоболу" удачи и продолжать побеждать!

Фото: ФК "Тобол" (1,2), ФК "Базель" (3)©

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