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Новости спорта Футбол Лига конференций

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Ждем повторения? Как казахстанские клубы забивали "Легии", "Базелю" и "Торпедо"

Ждем повторения? Как казахстанские клубы забивали "Легии", "Базелю" и "Торпедо"
©ФК "Астана"

Сегодня, 27 июля, "Ордабасы", "Актобе" и "Тобол" проведут первые матчи во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Соперниками казахстанских клубов станут польская "Легия", грузинский "Торпедо" из Кутаиси и швейцарский "Базель" соответственно. Корреспондент Vesti.kz решил зарядить болельщиков на этот успех, и вспомнить, как футболисты казахстанских клубов забивали в ворота этих соперников в прошлом.

Всех соперников объединяет то, что они ранее уже встречались с клубами из Казахстана, проведя с ними четыре еврокубковых матча. Самый лучший опыт соперничества с нашими командами у "Базеля" - три победа и одна ничья. У "Легии" три победы и одно поражение, а у "Торпедо" одна ничья при трех поражениях.

Но наша идея в написании этого материала - это вспомнить хорошие эпизоды из этих противостояний. А именно то, как казахстанские клубы забивали в ворота этих команд.

"Ордабасы". По примеру Кабананги, Маевского и Твумаси

Единственный неудачный матч "Легии" с казахстанским клубом состоялся летом 2017-го, когда в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов варшавцы проиграли на выезде "Астане" - 1:3. Голами в тот вечер отметились Джуниор Кабананга, Иван Маевский и Патрик Твумаси. Один из лучших еврокубковых матчей в истории отечественного футбола.

Сегодня коллекцию голов попытаются пополнить игроки "Ордабасы". Сегодня они сыграют дома, в Шымкенте, а матч начнется в 21:00 по столичному времени.

Прямая трансляция матча "Ордабасы" - "Легия" в Лиге конференций

"Актобе". Опыт Бикмаева, Механовича, Бадибанги и Ерланова

"Торпедо" в прошлом проходили и "Актобе", и "Ордабасы". Поэтому соперничество с этим клубом запомнилось казахстанским болельщикам исключительно с хорошей стороны. Сегодня "Актобе" постарается еще раз успешно выступить против кутаисцев.

В Лиге Европы 2012/13 "Актобе" прошел "Торпедо" со счетом 2:1 (1:0, 1:1). В обеих встречах в составе красно-белых отличился Марат Бикмаев

А спустя семь лет, в рамках того же турнира, "Ордабасы" уверенно обыграл соперников дважды - 3:0 (2:0, 1:0). Забили Мирзад Механович, Зиги Бадибанга и Темирлан Ерланов

Сегодня "Торпедо" и "Актобе" сыграют в Кутаиси. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по времени Астаны.

Лига конференций. Прямая трансляция матча "Актобе" с "Торпедо"

"Тобол". Вспомнить Жумаскалиева и кайратовцев

"Базель" - команда, которую казахстанские клубы еще никогда не обыгрывали, поэтому для "Тобола" это серьезная задача. Но 20-кратный чемпион Швейцарии в четырех матчах пропустил пять голов от футболистов казахстанских клубов.

В 2006-м, в рамках Кубка УЕФА, "Базель" уже проходил "Тобол", а лучшим моментом для болельщиков костанайцев стал точный удар Нурбола Жумаскалиева на выезде. Какая красота!

А в 2021-м, в группе Лиги конференций, ворота "Базеля" огорчали футболисты "Кайрата" Хосе Канте, Рикарду Алвеш, Вагнер Лав и Камо Оганесян.

Первый гол на 21:37:

Второй гол на 25:00:

Сегодняшний матч "Тобола" пройдет в Базеле и начнется в 23:30 по времени Астаны.

"Базель" -Тобол". Где смотреть прямую трансляцию матча Лиги конференций

Фото: Лига конференций©️

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Метки:
Футбол Лига конференций Ордабасы ФК Актобе ФК Тобол ФК Казахстан Астана ФК Лига чемпионов Лига Европы Твумаси Патрик Лав Вагнер Кайрат ФК

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