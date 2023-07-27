"Базель" -Тобол". Где смотреть прямую трансляцию матча Лиги конференций

Сегодня, 27 июля, костанайский "Тобол" проведет первый матч в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Базеле (Швейцария), а соперником будет местный "Базель". Начало игры в в 23:30 по астанинскому времени.

В прямом эфире встречу покажет Qazaqstan. Трансляция будет доступна для просмотра на сайте телеканала

Прямая трансляция на Qazaqstan.

Напомним, "Тобол" стартовал в Лиге конференций с первого квалификационного раунда, где по сумме двух матчей прошел финскую "Хонку" (2:1). Для "Базеля" же это будет первый еврокубковый матч в сезоне-2023/24.