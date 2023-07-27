Лига конференций. Прямая трансляция матча "Актобе" с "Торпедо"

Сегодня, 27 июля, "Актобе" проведет первый матч в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Соперником будет грузинское "Торпедо". Встреча пройдет в Кутаиси (Грузия) и начнется в 23:00 по Астане.

В прямом эфире игру покажет Qazsport. Трансляция будет доступна для просмотра на сайте телеканала

Прямая трансляция на Qazsport.

Отметим, что для "Актобе" это будет первый еврокубковый матч в сезоне-2023/24, в то время как кутаисское "Торпедо" участвовало в первом отборочном раунде Лиги конференций: там грузинский клуб по сумме двух матчей прошел боснийский клуб "Сараево".

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