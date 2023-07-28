"Тобол" и "Базель" выдали голевой триллер в матче с двумя удалениями

ФК "Тобол" одержал победу в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Костанайская команда встречалась в Швейцарии с "Базелем" и выиграла со счетом 3:1.

Хозяева повели в счете первыми. На 25 минуте их вывел вперед Тьерно Барри. Со счетом 1:0 команды ушли на перерыв. Но больше забить футболисты "Базеля" не смогли.

Во втором тайме шанс сравнять был у Рамазана Оразова, который на 54 минуте не забил пенальти. "Базель" же в это время остался в меньшинстве после удаления автора первого гола.

Костанайцы воспользовались численным преимуществом и за пять минут забили сопернику два гола. Сначала на 57-й счет 1:1 сделал Серж Дебле.

А на 62-й Оразов исправил свою оплошность и вывел "Актобе" вперед.

На 69 минуте "Базель" понес еще одну потерю. Из-за перебора желтых карточек поле покинул Рикардо Калафьори. И сразу же после этого Ислам Чесноков забил в ворота хозяев третий мяч.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.

Ответную игру в Костанае "Тобол" и "Базель" проведут 3 августа.

Напомним, ранее в Лиге конференций успешно стартовал "Актобе", а вот "Ордабасы" упустил победу.

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