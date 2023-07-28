Разгромной победой завершился матч "Актобе" в Лиге конференций

ФК "Актобе" одержал победу в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Подопечные Андрея Карповича встречались в Кутаиси (Грузия) с местным "Торпедо" и выиграли со счетом 4:1.
На 34 минуте Алибек Касым вывел свою команду вперед, забив пенальти.
А на 43-й хозяев огорчил Милош Раичкович.
На 73 минуте отличился Максим Самородов, который попал в состав из-за внезапной травмы Армана Кенесова.
Хозяева отыграли один мяч на последней минуте второго тайма. Отличился Георгий Арабидзе. Но уже в добавленное время казахстанская команда добила соперника, четвертый гол оформил Андрия Филипович.
С подробной статистикой матча можно ознакомиться здесь.
Ответный матч "Актобе" - "Торпедо" состоится в Казахстане 3 августа.
Напомним, что ранее в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций "Ордабасы" упустил победу над польской "Легией".
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