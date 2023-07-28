Разгромной победой завершился матч "Актобе" в Лиге конференций

ФК "Актобе" одержал победу в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Андрея Карповича встречались в Кутаиси (Грузия) с местным "Торпедо" и выиграли со счетом 4:1.

На 34 минуте Алибек Касым вывел свою команду вперед, забив пенальти.

А на 43-й хозяев огорчил Милош Раичкович.

На 73 минуте отличился Максим Самородов, который попал в состав из-за внезапной травмы Армана Кенесова.

Хозяева отыграли один мяч на последней минуте второго тайма. Отличился Георгий Арабидзе. Но уже в добавленное время казахстанская команда добила соперника, четвертый гол оформил Андрия Филипович.

С подробной статистикой матча можно ознакомиться здесь.

Ответный матч "Актобе" - "Торпедо" состоится в Казахстане 3 августа.

Напомним, что ранее в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций "Ордабасы" упустил победу над польской "Легией".

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