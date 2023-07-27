"Ордабасы" упустил победу в стартовом матче еврокубков

Лига конференций УЕФА, Отборочный раунд 2
Голы:Садовский (Мбодж), 13 (1:0); Мбодж (Тагыберген), 48 (2:0); Пекгарт (Гуаоль), 63 (2:1); Крамер (Вшолек), 86 (2:2)
ФК "Ордабасы" сыграл вничью в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.
Сегодня, 27 июля, казахстанский клуб стартовал в новом сезоне еврокубков противостоянием с "Легией" из Варшавы (Польша).
Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 2:2.
"Ордабасы" вышел вперед на 13 минуте благодаря голу Всеволода Садовского.
Едва команды вышли на поле после перерыва, закрепил успех хозяев Мамаду Мбодж.
Гости отыграли один мяч на 63 минуте усилиями Томаша Пекгарта. А на 86-й сравнял Блаж Крамер.
Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться здесь.
Ответный матч команды проведут в Варшаве 4 августа.
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