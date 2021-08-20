"Формальность для "Кайрата" и шанс для "Шахтера". Специалист разобрал матчи казахстанских команд в Лиге конференций

Ответный матч "Кайрата" с "Фолой" будет формальностью, а "Шахтер", несмотря на поражение, может еще побороться с "Маккаби", считает казахстанский специалист Булат Есмагамбетов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он разобрал игру обоих наших клубов в квалификации Лиги конференций.

- "Шахтер" вел в счете в матче с "Маккаби", но проиграл. В чем причина этой неудачи?

- "Маккаби" с первых минут взял игру под контроль. Гости держали мяч, позиционно атаковали, "Шахтер" ушел в глубокую оборону. До 73-й минуты "горняки" держались, а потом реализовали свой единственный момент. Но затем пропустили в течение двух минут.

Я говорил, что сейчас израильские клубы не такие сильные, как раньше. С ними можно играть и побеждать, как это сделал "Кайрат" в текущем розыгрыше. Мне показалось, что "Шахтер" слишком глубоко "сел". Игра домашняя, и они не стали рисковать. Задача стояла - не пропустить.

Хочется подметить такой момент - в эпизодах с обоими голами "Маккаби" в штрафной карагандинцев находилось до восьми обороняющихся игроков хозяев и четыре атакующих футболиста израильтян. Два идентичных момента и оба раза, имея в штрафной численный перевес, они не сумели помешать сопернику завершить комбинации.

Я могу критично отнестись, но при схеме 5-3-2 провалились опорные полузащитники. Во-первых, они не смогли ничего создать для нападающих, хотя должны "подносить снаряды". Во-вторых, оба гола пришли именно с опорной зоны. Никто вовремя не опустился из них в штрафную, поэтому между центральными защитниками и ими образовалась дыра. Играли как статисты.

Меня не впечатлили обе команды. Просто вся игра уместилась в четыре минуты, когда они забили и пропустили.

Можно сказать, что Шацкий выручал, когда нейтрализовал несколько моментов израильтян. Но тут надо сказать другое: вратарь, помимо того, что выручает, должен еще и руководить обороной вплоть до опорной зоны. Перед ним все видно, откуда идет опасность, мне показалось, что была несогласованность в моментах с пропущенными голами от гостей.

Впрочем, "Шахтер" может еще побороться с "Маккаби. Еще не все потеряно. Конечно, придется сыграть в открытый футбол, оголять зоны, но надо рисковать. Если будут действовать как в первом матче, то им ничего не светит.

- "Кайрат" после неудачных матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы уверенно сыграл с "Фолой". Как можно охарактеризовать их победу?

- "Кайрат" серьезно отнесся к этому матчу и уровень команды соперника ниже среднего. Во всех отношениях "Фола" слабее алматинцев. Но даже к таким соперникам надо относиться со всей серьезностью. Алматинцы хотели победить, много атаковали, пошла игра у лидера команды Вагнера Лава. Он был резв, обыгрывал, отдавал передачи и забивал. Это был его день. Здесь "Кайрат" победил по делу, можно сказать, оглушил их. Домашняя игра будет формальностью.

Не умаляя победу нашего чемпиона, отмечу, что уровень наших команд - выход в Лигу конференций. Хотелось бы видеть "Кайрат" в Лиге Европы, где много сильных и интересных соперников и, по сравнению с Лигой конференцией, побольше команд, входящих в топовые чемпионаты.

Напомним, "Шахтер" в первом матче раунда плей-офф турнира уступил в Нур-Султане "Маккаби" со счетом 1:2. "Кайрат" на выезде разгромил "Фолу" со счетом 4:1. Ответные матчи пройдут 26 августа в Тель-Авиве и Алматы соответственно.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!