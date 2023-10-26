Еврокубки после критики тренера. Сыграет ли Зайнутдинов в матче Лиги конференций

Автор: Димаш Тулегенов

Ближайшей ночью в норвежском Буде пройдет матч третьего тура групповой стадии Лиги конференций между местным "Буде-Глимт" и турецким "Бешикташем". За этой встречей с большим интересом будут наблюдать в Казахстане, ведь в составе гостей играет казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом противостоянии подробнее.

Пока в квартете D дела не складываются ни у одних, ни у других. У норвежцев и турок по одному набранному баллу после двух первых матчей, а в лидерах швейцарский "Лугано" и бельгийский "Брюгге" с четырьмя очками.

"Буде-Глимт" сыграл на выезде по нулям с "Лугано" - 0:0, а затем дома проиграл "Брюгге" - 0:1. А вот "Бешикташ" поделил очки в гостях с "Брюгге" - 1:1, а затем дома проиграл "Лугано" - 2:3.

Из 32 клубов, выступающих в группе Лиги конференций, лишь у двух нет забитых голов - это "Буде-Глимт" и словенская "Олимпия". При этом норвежцы не так много пропускают - всего один мяч по итогам 180 минут.

У "Бешикташа", напротив, каждый матч получается результативным. И в первом, и во втором туре забивали как они, так и соперники. Предстоящая встреча будет еврокубковым дебютом для Бурака Йылмаза в качестве главного тренера.

Последний матч Лиги конференций, в котором "Бешикташ", ведя 2:0 у "Лугано", пропустил три мяча за последние десять минут, в итоге проиграв, - стал настоящим кошмаром для всех болельщиков черно-белых. Теперь фанаты не примут никакого другого результата, кроме уверенной победы. Тем более в минувшие выходные "Бешикташ" проиграл в принципиальном дерби "Галатасараю" - 1:2.

Если у "Бешикташа" сезон начался только в августе, то у "Буде-Глимт" кампания подходит к концу. За пять туров до финиша чемпионата Норвегии клуб ведет с отрывом в шесть очков от конкурентов. Они близки к тому, чтобы вернуть себе чемпионство в первые с 2021 года (в прошлом году золотые медали достались "Мольде").

Эти два клуба объединяет то, что оба прошли в Лигу конференций через квалификацию. Норвежцы прошли чешский "Богемианс" - 7:2 (3:0, 4:2), армянский "Пюник" - 6:0 (3:0, 3:0) и румынский "Сепси" - 5:4 (2:2, 3:2), который до этого выбил из еврокубков казахстанский "Актобе".

"Бешикташ" же на пути в группу выбил из борьбы албанскую "Тирану" - 5:1 (3:1, 2:0), азербайджанский "Нефтчи" - 5:2 (3:1, 2:1) и киевское "Динамо" - 4:2 (3:2, 1:0).

Несмотря на то, что обе команды начали этот розыгрыш неудачно, "Бешикташ" можно назвать фаворитом. У них куда более богатый еврокубковый опыт, да и количество звездных футболистов в составе должно сыграть свою роль. Поражение от "Лугано" во многом можно назвать случайным, тем более "Бешикташ" пропускал голы уже в меньшинстве. Правда Шенол Гюнеш все равно подал в отставку.

Другой вопрос - выйдет ли в старте Зайнутдинов. Он появился на поле с первых минуте в матче с "Галатасараем", но был заменен уже в перерыве. На послематчевой пресс-конференции Йылмаз заявил, что Бахтиер был недостаточно настроен и не принес команде пользу. Это достаточно серьезное заявление от наставника турецкого клуба.

Теперь предполагается, что сегодня в старте на левом фланге обороны должен выйти Артур Масуаку. Но понимая, что Зайнутдинов является большим универсалом, способным сыграть практически на любой позиции, не исключено, что ему найдется место в составе на другом участке поля. Окончательное решение будет за 38-летним Йылмазом.

Сумеет ли сегодня "Бешикташ" и Зайнутдинов добыть свою первую победу в групповой стадии Лиги конференций - узнаем уже ближайшей ночью. Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по времени Астаны, а игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

К текущему моменту Бахтиер провел за стамбульцев 11 матчей и забил один гол.

Фото: ФК "Буде-Глимт" (1,3), ФК "Бешикташ" (2,4)©