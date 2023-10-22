Главный тренер "Бешикташа" высказался об игре Зайнутдинова в дерби с "Галатасараем"

Бахтиер Зайнутдинов отыграл за "Бешикташ" в матче 9-го тура чемпионата Турции против "Галатасарая". Игру казахстанского футболиста оценил тренер "орлов" Бурак Йылмаз, сообщает Vesti.kz.

Зайнутдинов вышел в стартовом составе "Бешикташа", но был заменен после первого тайма. Команда казахстанца уступила со счетом 1:2, при этом, в первой половине у "Бешикташа" был удален основной вратарь Мерт Гюнок.

"Вы лучше меня знаете, почему Артур Масуаку не вышел в стартовом составе! Он опоздал из сборной и получил травму. Бахтиер Зайнутдинов был не очень хорош, Масуаку мог бы сыграть лучше. Мы знаем все их намерения. Этот выбор был моим, и это произошло потому, что он опоздал!", - заявил Йылмаз.

Для Зайнутдинова это был седьмой матч в турецкой Суперлиге. "Бешикташ" на данный момент занимает четвертое место в чемпионате Турции с 16 очками, лидер турнира "Галатасарай" - в их активе 25 очков.

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