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Новости спорта Футбол Турция
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Клуб Зайнутдинова проиграл в принципиальном матче

Клуб Зайнутдинова проиграл в принципиальном матче
©ФК "Галатасарай"

"Бешикташ", за который выступают казахстанский игрок Бахтиер Зайнутдинов, проиграл в выездном матче соседям из "Галатасарая". Игра завершилась со счетом 2:1, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В составе победителей дубль оформил аргентинский нападающий Мауро Икарди. Сначала он отличился на 26-й минуте встречи, а 82-й реализовал пенальти. У гостей единственный мяч на свой счет записал английский полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен, отличившийся на 69-й минуте.

Отметим, что на 30-й минуте "Бешикташ" остался в меньшинстве после удаления своего вратаря и капитана Мерта Гюнока. Что касается Зайнутдинова, то он появился в стартовом составе, но уже в перерыве был заменен на Артура Масуаку.

Благодаря этой победе "Галатасарай" вышел на первое место в Live-таблице чемпионата Турции, набрав 25 очков по итогам девяти туров. Однако у "Фенербахче" (24) есть матч в запасе.

"Бешикташ" с 16 баллами остался на четвертой строчке. Теперь следующий матч команда Зайнутдинова проведет уже в четверг, 26 октября, на выезде с "Буде-Глимт" в Лиге конференций.

 

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Метки:
Футбол Турция Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Лига конференций Казахстан

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