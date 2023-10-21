Невообразимое случилось в матче "Галатасарай" - "Бешикташ" с участием Зайнутдинова

На 30-й минуте матча между "Галатасараем" и "Бешикташем" (1:0, первый тайм) в чемпионате Турции гости остались без капитана и основного вратаря. Голкипер Мерт Гюнок был удален за игру рукой за пределами штрафной площадки, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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На 26-й минуте матча Мауро Икарди открыл счет, выведя "Галатасарай" вперед. Спустя четыре минуты Гюнок был удален с поля после грубого нарушения правил - сыграл рукой на выходе за пределами штрафной площадки.

Гостям пришлось вынужденно менять полевого футболиста, Милота Рашицу, на запасного вратаря Эрсина Дестаноглу.

Отметим, что казахстанец Бахтиер Зайнутдинов вышел на поле в стартовом составе.

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