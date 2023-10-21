Зайнутдинов выйдет в стартовом составе против "Галатасарая"

Казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов во второй раз подряд появится в стартовом составе стамбульского "Бешикташа". Сегодня его команда сыграет в гостях с принципиальными соперниками из "Галатасарая", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Судя по той очередности, в которой перечислены игроки стартового состава "Бешикташа", тренер Бурак Йылмаз вновь будет использовать Бахтиера на позиции левого латераля:

Что касается состава "Галатасарая", то, судя по всему, Зайнутдинову предстоит дуэль с самым дорогостоящим игроком соперников -(24 миллиона евро):

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Напомним, что стартовый свисток прозвучит в 22:00 по времени Астаны. "Галатасарай" занимает второе место в таблице, а "Бешикташ" идет четвертым.