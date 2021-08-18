"Это огромный плюс". Новичок сборной Казахстана - о своем вызове и матче "Шахтера" в Лиге конференций

Нападающий "Шахтера" Айдос Таттыбаев рассказал о подготовке к матчу раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против "Маккаби" из Тель-Авива (Израиль). Также он рассказал о своей форме и вызове в сборную Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Ожидания как у меня, так и у всей команды приятные. Хотим выступить достойно. Я думаю, что не только мы, но и вся Караганда, весь Казахстан ждет матча. Постараемся, чтобы добиться положительного результата.

- Придал ли вызов в сборную дополнительную мотивацию?

- Да, сборная - это огромный плюс. В моей карьере это первый вызов в сборную, я рад этому. Но в данный момент у меня больше мыслей о том, как принести больше пользы клубу. А так очень приятно, что вызвали в сборную. Благодарю за это тренерский штаб сборной, наш тренерский штаб.

- Насколько Вы сейчас близки к пиковой форме?

- Так как на данный момент это самый результативный сезон в моей карьере, то это и есть пиковая форма.

- В каком психологическом состоянии игроки сейчас?

- Я бы не сказал, что сильное волнение внутри клуба. Все подходят на позитивной ноте. Раунд плей-офф, все довольны, можно сказать, что счастливы. Особого волнения на данный момент, сегодня нет. Может быть, завтра, перед выходом на поле оно будет. Но настрой у команды боевой, думаю, все усилия приложим, чтобы пройти дальше.

Первый матч противостояния пройдет завтра, 19 августа, в Нур-Султане. Начало - в 19:00 по времени столицы.

Ранее был объявлен состав сборной Казахстана на сентябрьские матчи квалификации Чемпионата мира-2022.

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