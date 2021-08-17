 rZdLZNQFTaK7btiTw3TYxC6lC0fuioVJbHh0qDBz
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Сколько заработали спортсмены на Олимпиаде-2020 Медальный зачет ОИ-2020
Олимпиада-2020 Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Лучший бомбардир Кубка Казахстана вызван в сборную на матчи отбора к ЧМ-2022

Лучший бомбардир Кубка Казахстана вызван в сборную на матчи отбора к ЧМ-2022
Айдос Таттыбаев. Фото: ФК "Шахтер"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Нападающий "Шахтера" Айдос Таттыбаев вызван на сентябрьские матчи сборной Казахстана по футболу, сообщает Meta-ratings.kz.

31-летний форвард набрал хорошую форму. За последние четыре игры он забил восемь мячей и является лучшим бомбардиром Кубка Казахстана. Именно его гол в ворота "Стяуа" на последних минутах помог "горнякам" перевести матч в дополнительное время. В серии пенальти реализовал решающий удар и помог своей команде пробиться в следующий раунд.

В раунде плей-офф Лиги конференций карагандинцам будет противостоять "Маккаби" из Тель-Авива. Первая игра пройдет 19 августа в Нур-Султане, ответная состоится через неделю в Израиле.

Отметим, в сентябре подопечные Талгата Байсуфинова проведут три матча в отборочном цикле ЧМ-2022: дома против Украины (1-го числа), на выезде с Финляндией (4-го) и Боснией и Герцеговиной (7-го).

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Шахтер ФК Лига конференций КПЛ-2021

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 00:00
Футбол
Назван новый кандидат в сборную Казахстана по футболу Назван новый кандидат в сборную Казахстана по футболу
Вчера , 23:21
Футбол
Провалился в "Кайрате", но заиграл в Европе. Как сейчас выступает первый южнокорейский легионер в КПЛ Провалился в "Кайрате", но заиграл в Европе. Как сейчас выступает первый южнокорейский легионер в КПЛ
Вчера , 21:14
Футбол
Лучший бомбардир Кубка Казахстана вызван в сборную на матчи отбора к ЧМ-2022 Лучший бомбардир Кубка Казахстана вызван в сборную на матчи отбора к ЧМ-2022
Вчера , 19:51
Футбол
В Казахстан, Россию или Европу? Александр Меркель стал свободным агентом В Казахстан, Россию или Европу? Александр Меркель стал свободным агентом
Вчера , 16:59
Футбол
"Маккаби" вылетел в Казахстан. В команде обозначили задачу на первую игру с "Шахтером" "Маккаби" вылетел в Казахстан. В команде обозначили задачу на первую игру с "Шахтером"
Вчера , 12:50
Футбол
Появились подробности по трансферу футболиста "Кайрата" в клуб РПЛ Появились подробности по трансферу футболиста "Кайрата" в клуб РПЛ
Вчера , 12:22
Футбол
Травма, болезнь и потерянная форма. Чем для "Кайрата" обернулось летнее усиление Травма, болезнь и потерянная форма. Чем для "Кайрата" обернулось летнее усиление
Вчера , 10:10
Футбол
В сборной Таджикистана сделали заявление о переговорах с тренером "Астаны" В сборной Таджикистана сделали заявление о переговорах с тренером "Астаны"
16 августа, 21:49
Футбол
Кадровые проблемы и неопытный тренер. С какими трудностями столкнется "Кайрат" в матче Лиги конференций Кадровые проблемы и неопытный тренер. С какими трудностями столкнется "Кайрат" в матче Лиги конференций
16 августа, 18:27
Футбол
Клуб КПЛ подписал воспитанника "Зенита" Клуб КПЛ подписал воспитанника "Зенита"
16 августа, 14:42
Футбол
"Кайсар" подписал футболиста африканской сборной "Кайсар" подписал футболиста африканской сборной
16 августа, 13:48
Футбол
Инвестиция в кавычках. Почему трансфер Бечирая в "Астану" можно считать провальным Инвестиция в кавычках. Почему трансфер Бечирая в "Астану" можно считать провальным
16 августа, 11:42
Футбол
Форвард европейской сборной отказал клубу КПЛ. Он объяснил свое решение Форвард европейской сборной отказал клубу КПЛ. Он объяснил свое решение
16 августа, 10:18
Футбол
Тихонов был на грани отставки. От увольнения тренера спас лидер "Астаны" Тихонов был на грани отставки. От увольнения тренера спас лидер "Астаны"
15 августа, 18:50
Футбол
Клуб КПЛ решил подписать чемпиона Европы Клуб КПЛ решил подписать чемпиона Европы
15 августа, 15:09
Футбол
Соперник "Шахтера" по Лиге конференций нашел усиление в АПЛ Соперник "Шахтера" по Лиге конференций нашел усиление в АПЛ
15 августа, 13:38
Футбол
Ароян дебютировал в Ла Лиге после ухода из "Астаны". Его клуб избежал поражения на 97-й минуте Ароян дебютировал в Ла Лиге после ухода из "Астаны". Его клуб избежал поражения на 97-й минуте
15 августа, 13:13
Футбол
Легионер из Франции покинул КПЛ и выбрал новый клуб в Европе Легионер из Франции покинул КПЛ и выбрал новый клуб в Европе
15 августа, 10:41
Футбол
Экс-тренер "Кайрата" Шпилевский не проиграл ни одного матча на старте чемпионата Германии Экс-тренер "Кайрата" Шпилевский не проиграл ни одного матча на старте чемпионата Германии
15 августа, 09:14
Футбол
Тренер "Астаны" предлагал свои услуги азиатской сборной. Известна запрашивавшаяся им зарплата Тренер "Астаны" предлагал свои услуги азиатской сборной. Известна запрашивавшаяся им зарплата
15 августа, 08:06
Футбол
"Астана" лишилась нового футболиста "Астана" лишилась нового футболиста
13 августа, 13:52
Футбол
Бердыев может возглавить сборную Узбекистана. Известна зарплата главного тренера Бердыев может возглавить сборную Узбекистана. Известна зарплата главного тренера
13 августа, 11:20
Футбол
"С треском вылетела". В России отреагировали на поражение "Астаны" в Лиге конференций "С треском вылетела". В России отреагировали на поражение "Астаны" в Лиге конференций
13 августа, 08:43
Футбол
"Я не знаю, почему мы так безответственно играли". Тренер "Тобола" - о разгромном поражении в Лиге конференций "Я не знаю, почему мы так безответственно играли". Тренер "Тобола" - о разгромном поражении в Лиге конференций
13 августа, 08:15
Футбол
Стали известны соперники "Кайрата" и "Шахтера" в раунде плей-офф Лиги конференций Стали известны соперники "Кайрата" и "Шахтера" в раунде плей-офф Лиги конференций
13 августа, 07:51
Футбол
"Кайрат" определился с заменой главному тренеру после вылета в Лигу конференций "Кайрат" определился с заменой главному тренеру после вылета в Лигу конференций
13 августа, 07:25
Футбол
Главный тренер "Кайрата" подал в отставку после вылета из Лиги Европы Главный тренер "Кайрата" подал в отставку после вылета из Лиги Европы
12 августа, 13:21
Футбол
Новичок КПЛ подписал форварда с опытом игры в Швейцарии и Нидерландах Новичок КПЛ подписал форварда с опытом игры в Швейцарии и Нидерландах
12 августа, 09:15
Футбол
Прямая трансляция матчей "Астаны", "Кайрата" и "Тобола" в еврокубках Прямая трансляция матчей "Астаны", "Кайрата" и "Тобола" в еврокубках
12 августа, 08:46
Футбол
Экс-тренер молодежной сборной Казахстана дал прогноз на ответный матч "Астаны" в Лиге конференций Экс-тренер молодежной сборной Казахстана дал прогноз на ответный матч "Астаны" в Лиге конференций
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus