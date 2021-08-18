 345ADzj7w6mTHM7vzocNmeBd1iH2qwWbhIaakYWA
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Сколько заработали спортсмены на Олимпиаде-2020 Медальный зачет ОИ-2020
Олимпиада-2020 Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Назван состав сборной Казахстана по футболу на три матча в сентябре

Назван состав сборной Казахстана по футболу на три матча в сентябре
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные

Стал известен состав сборной Казахстана по футболу на три сентябрьских матча - против Украины, Финляндии и Боснии и Герцеговины, сообщает корреспондент Vesti.kz

Так, главный тренер Талгат Байсуфинов включил в этот список следующих футболистов:

Вратари: Стас Покатилов ("Кайрат"), Мухамеджан Сейсен ("Тараз"), Игорь Шацкий ("Шахтер").

Защитники: Марат Быстров ("Ахмат", Россия), Абзал Бейсебеков ("Астана"), Темирлан Ерланов, Юрий Логвиненко (оба – "Актобе"), Сергей Малый, Александр Марочкин, Руслан Валиуллин (все – "Тобол"), Нуралы Алип, Ян Вороговский (оба – "Кайрат") Алибек Касым ("Кызыл-Жар СК"), Максат Тайкенов ("Каспий"), Еркин Тапалов ("Акжайык").

Полузащитники: Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Исламбек Куат ("Астана"), Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалиев, Самат Жарынбетов (все – "Тобол"), Рамазан Оразов ("Актобе"), Владислав Васильев ("Андижан", Узбекистан).

Нападающие: Айдос Таттыбаев ("Шахтер"), Артур Шушеначев ("Кайрат"), Алексей Щеткин ("Ротор", Россия).

РЕЗЕРВ:

Вратарь: Дмитрий Непогодов ("Астана").

Защитники: Олжас Керимжанов ("Туран"), Нурлан Даиров ("Кызыл-Жар"), Багдат Каиров ("Тобол"), Михаил Габышев ("Шахтер").

Полузащитники: Бауыржан Байтана ("Тараз"), Султанбек Астанов ("Ордабасы"), Максим Федин ("Актобе").

Нападающие: Роман Муртазаев ("Балтика", Россия), Оралхан Омиртаев ("Шахтер"), Абат Аймбетов ("Астана").

Напомним, сборная Казахстана 1 сентября сыграет дома с Украиной, а затем проведет два матча на выезде - 4 сентября с Финляндией и 7 сентября с Боснией и Герцеговиной. 

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Украина Финляндия Босния и Герцеговина

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 00:10
Футбол
Меркель выбрал новый клуб. Известны детали контракта Меркель выбрал новый клуб. Известны детали контракта
Вчера , 19:50
Футбол
"От матча к матчу выглядит увереннее". В России отметили прогресс форварда сборной Казахстана "От матча к матчу выглядит увереннее". В России отметили прогресс форварда сборной Казахстана
Вчера , 16:44
Футбол
Сейдахмет, бомбардир "Кайрат-Москва" и футболист из "Атлетико" вызваны в молодежную сборную Казахстана Сейдахмет, бомбардир "Кайрат-Москва" и футболист из "Атлетико" вызваны в молодежную сборную Казахстана
Вчера , 16:27
Футбол
Появились подробности от Александра Меркеля по переходу в новый клуб Появились подробности от Александра Меркеля по переходу в новый клуб
Вчера , 15:41
Футбол
Дважды лучший футболист КПЛ стал тренером молодежной сборной Казахстана Дважды лучший футболист КПЛ стал тренером молодежной сборной Казахстана
Вчера , 14:21
Футбол
Назван состав сборной Казахстана по футболу на три матча в сентябре Назван состав сборной Казахстана по футболу на три матча в сентябре
Вчера , 00:00
Футбол
Назван новый кандидат в сборную Казахстана по футболу Назван новый кандидат в сборную Казахстана по футболу
17 августа, 22:42
Футбол
"Спартак" принял решение по трансферу "новичка" сборной Казахстана "Спартак" принял решение по трансферу "новичка" сборной Казахстана
17 августа, 21:14
Футбол
Лучший бомбардир Кубка Казахстана вызван в сборную на матчи отбора к ЧМ-2022 Лучший бомбардир Кубка Казахстана вызван в сборную на матчи отбора к ЧМ-2022
17 августа, 19:51
Футбол
В Казахстан, Россию или Европу? Александр Меркель стал свободным агентом В Казахстан, Россию или Европу? Александр Меркель стал свободным агентом
17 августа, 18:04
Футбол
"История реальна!". В России отреагировали на переход кандидата в сборную Казахстана в "Спартак" "История реальна!". В России отреагировали на переход кандидата в сборную Казахстана в "Спартак"
17 августа, 16:39
Футбол
Байсуфинову скорректировали задачу: омолодить состав с прицелом на Лигу наций Байсуфинову скорректировали задачу: омолодить состав с прицелом на Лигу наций
17 августа, 14:55
Футбол
В сборной Казахстана приняли решение по Зайнутдинову на матчи отбора ЧМ-2022 В сборной Казахстана приняли решение по Зайнутдинову на матчи отбора ЧМ-2022
17 августа, 14:26
Футбол
Начинал в боксе, выступал на Олимпиаде и построил ферму в Африке. Что известно о "новичке" сборной Казахстана по футболу Начинал в боксе, выступал на Олимпиаде и построил ферму в Африке. Что известно о "новичке" сборной Казахстана по футболу
17 августа, 10:35
Футбол
Карпин заявил о желании вызвать Зайнутдинова в сборную России Карпин заявил о желании вызвать Зайнутдинова в сборную России
17 августа, 10:10
Футбол
В сборной Таджикистана сделали заявление о переговорах с тренером "Астаны" В сборной Таджикистана сделали заявление о переговорах с тренером "Астаны"
17 августа, 07:20
Футбол
Футболист из Германии решил выступать за сборную Казахстана Футболист из Германии решил выступать за сборную Казахстана
16 августа, 23:57
Футбол
Сборная Украины назвала состав на матчи отбора ЧМ-2022 против Казахстана и Франции Сборная Украины назвала состав на матчи отбора ЧМ-2022 против Казахстана и Франции
16 августа, 23:31
Футбол
Зайнутдинов пропустит матчи сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2022? Зайнутдинов пропустит матчи сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2022?
15 августа, 20:25
Футбол
Сборная Украины выбрала нового тренера перед матчем с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022 Сборная Украины выбрала нового тренера перед матчем с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022
15 августа, 09:14
Футбол
Тренер "Астаны" предлагал свои услуги азиатской сборной. Известна запрашивавшаяся им зарплата Тренер "Астаны" предлагал свои услуги азиатской сборной. Известна запрашивавшаяся им зарплата
15 августа, 07:23
Футбол
Клуб РПЛ обыграл одного из лидеров в матче с травмой футболиста сборной Казахстана Клуб РПЛ обыграл одного из лидеров в матче с травмой футболиста сборной Казахстана
13 августа, 13:52
Футбол
Бердыев может возглавить сборную Узбекистана. Известна зарплата главного тренера Бердыев может возглавить сборную Узбекистана. Известна зарплата главного тренера
12 августа, 15:18
Футбол
Сборная Казахстана узнала свое место в обновленном рейтинге ФИФА Сборная Казахстана узнала свое место в обновленном рейтинге ФИФА
7 августа, 22:55
Футбол
Футболист сборной Казахстана забил первый гол за клуб из Узбекистана: закрутил прямым ударом с углового Футболист сборной Казахстана забил первый гол за клуб из Узбекистана: закрутил прямым ударом с углового
7 августа, 08:50
Футбол
Несостоявшийся тренер "Кайрата" возглавит соперника сборной Казахстана по отбору к ЧМ-2022 Несостоявшийся тренер "Кайрата" возглавит соперника сборной Казахстана по отбору к ЧМ-2022
5 августа, 16:00
Футбол
Футболист сборной Казахстана сыграл против "Наполи" Футболист сборной Казахстана сыграл против "Наполи"
3 августа, 21:35
Олимпиада-2020
Бразилия и Испания определят победителя футбольного турнира на Олимпиаде-2020 Бразилия и Испания определят победителя футбольного турнира на Олимпиаде-2020
3 августа, 11:35
Футбол
Футболист сборной Казахстана дебютировал за европейский клуб в матче с 7 голами Футболист сборной Казахстана дебютировал за европейский клуб в матче с 7 голами
2 августа, 15:28
Футбол
Названа причина ухода Андрея Шевченко из сборной Украины Названа причина ухода Андрея Шевченко из сборной Украины
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus