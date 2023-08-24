Эрич назвал победителя матча "Астана" - "Партизани" в Лиге конференций

Новости спорта Футбол Лига конференций
Вчера 15:46
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Бывший голкипер "Астаны" и сборной Казахстана по футболу Ненад Эрич дал прогноз на ближайший матч столичного клуба с албанским "Партизани" в раунде плей-офф Лиги конференций-2023/2024. Он поставил на победу астанчан, сообщают Vesti.kz.

Первая встреча пройдет сегодня, 24 августа, на "Астана Арене" и начнется в 20:00 по местному времени. Ответная состоится в ночь на 1 сентября на "Эльбасан-Арене".

"Видно, что ситуация не такая хорошая относительно результата "Астаны". Конечно, я и не ждал, что команда пройдет в Лигу чемпионов. Были моменты, шансы попасть в Лигу Европы. Первую игру с "Лудогорцем" провели хорошо, во второй - моментами тоже неплохо играли, но с таким серьезным соперником нельзя останавливаться даже на чуть-чуть - сразу накажет.

Верю в команду, верю в тренерский штаб. Видно, конечно, что болельщики могут быть недовольны, но я бы хотел, чтобы все они поддержали "Астану" и ее тренерский штаб, потому что эти люди из клуба, начиная с тренера Григория Константиновича Бабаяна, знают что делают. Они делают максимум для команды, чтобы она прошла дальше.

Будет трудно - сегодня все играют в футбол, каждая страна. С "Партизани" легко не будет. Думаю, нужно хорошо сыграть дома и победить, а потом готовиться ко второму матчу. Желаю успеха "Астане"! Буду сильно болеть за нее. "Астана" победит со счетом 2:0", - приводит слова Эрича "РБ".

Ранее Бабаян сделал заявление о своей отставке, игре с "Партизани" и травме Томасова. А полузащитник "Астаны" Аслан Дарабаев назвал главную задачу на предстоящий матч. 

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Метки:
Астана ФК Лига конференций

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