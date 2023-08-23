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"Умрем на поле". Футболист "Астаны" - о настрое на матч с "Партизани" в ЛК

"Умрем на поле". Футболист "Астаны" - о настрое на матч с "Партизани" в ЛК
©ФК "Астана"

Полузащитник "Астаны" Аслан Дарабаев назвал главную задачу на первый матч своей команды с албанским "Партизани" в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций. По словам футболиста, все игроки понимают важность этого противостояния, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Мы все понимаем, что это ответственная игра. Наш матч состоит из двух игр. Мы настроены только на победу, это однозначно. Тем более на своем поле мы должны добиться максимального задела, чтобы в ответной игре у нас был определенный запас. 

- Как оцените психологическую готовность команды к завтрашней игре? В последнее время игра у "Астаны" не столь стабильная.

- Психология имеет важное значение для команды. Но мы все готовы на 200 процентов и осознаем, что эти два матча - самые важные на данном этапе сезона. Поэтому мы все силы бросим, сделаем все от себя зависящее. Умрем на поле. Главное - выйти в групповой этап Лиги конференций. Пацаны готовы, все понимают важность.

- В гостях "Астана" пропускает очень много - по четыре-пять голов. Главный тренер уже говорил, что в команде много защитников и не так много игроков в линии атаки, которые способны забивать. Вы согласны с этим? Или же считаете, что в команде все сбалансированно?

- Касательно селекции я не могу ничего сказать, потому что это вопрос к руководству, менеджменту. У нас, у игроков, есть конкретные задачи от тренеров. Остальные вопросы задавайте руководителям. Могу сказать, что каждый футболист хочет играть в атакующий футбол. Но тактику выбирает тренер. Я не могу ответить на вопрос, почему мы пропустили четыре или пять голов. Не могу ответить и на вопрос, почему Бразилия на домашнем чемпионате мира пропустила семь голов от Германии. Это футбол, такое бывает. Мы просто готовимся от матча к матчу и хотим выиграть в каждом из них, вот и все.

- Насколько мы помним, вы уже забивали много лет назад в ворота албанской команды "Кукеси". Получается, у вас уже есть какой-то положительный опыт в противостояниях с командами из этой страны. Есть ли у вас особенный настрой на предстоящую встречу? Особенно с учетом того, что это последний шанс обеспечить себе евроосень?

- От игры к игре мы готовимся к победе. Понятно, что сейчас уровень ответственности возрастает, это европейский турнир. Для меня нет какого-то принципиального соперника. Надо относиться к игре спокойно и хладнокровно действовать на поле, с горячим сердцем. Я выхожу и делаю свою работу, чтобы уходя с поля я был счастлив, а команда радостно заходила в раздевалку.

Напомним, что матч между "Астаной" и "Партизани" состоится 24 августа на "Астана Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени.

Ранее о предстоящей игре высказался главный тренер столичных Григорий Бабаян.

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Метки:
Футбол Лига конференций Астана ФК Казахстан Албания

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