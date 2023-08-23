Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян высказался о первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций с албанским "Партизани". Для семикратных чемпионов Казахстана это последний шанс гарантировать себе евроосень, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч между командами пройдет на стадионе "Астана Арена" уже завтра, 24 августа, и начнется в 20:00 по столичному времени.

- Завтра один из самых важных матчей. Задача номер один - попасть в группу Лиги конференций, понятно, что в соперниках серьезная европейская команда, агрессивная очень, это сразу в глаза бросается. Но нам нужно поставить перед завтрашней игрой такой вопрос, чтобы мы добились комфортного задела, и в ответном матче нам было легче. Это очень важно, учитывая, что нас ждет длительный перелет, это дополнительная нагрузка. Нам принципиально важно сделать завтра все, чтобы к ответному матчу мы подошли в хорошем состоянии. Может быть, завтра не будет полных трибун, но надеюсь, что те болельщики, кто завтра придет на стадион, поддержат нас и будут с нами до конца.

- Есть ли мысли отправить на следующий матч в Алматы с "Кайратом" резервный состав, с учетом того, что на следующей неделе еще ответный матч?

- Про "Кайрат" мы сейчас не думаем, для нас сейчас приоритет - это Лига конференций. Нам нужно сделать так, чтобы к этим двум матчам мы подошли в оптимальном состоянии. Пока сложно сказать, как будем играть с "Кайратом". Конечно, те, кто сыграет завтра больше 80 минут, - их будет тяжело задействовать в игре с "Кайратом", потому что матч на третий-четвертый день.

- Эльхан Астанов в последнее время очень старается показать себя. Возможно ли, что завтра он выйдет в стартовом составе?

- Возможно все. Эльхан, да, работает, как и вся команда. Возможно.

- Лига конференций - это нынешний уровень "Астаны", или же команде не повезло с жребием?

- Жребий явно сложный, если посмотреть, какие могли попасться команды. Но в то же время если с загребским "Динамо" у нас на выезде шансов не было, то в игре с "Лудогорцем" мы могли навязать свою игру, но, к сожалению, не получилось. Приходится бросать все силы и постараться решить вопрос с выходом в групповой этап Лиги конференций.

- В прошлом противостоянии с "Лудогорцем" первая игра также проводилась дома, и тогда команда одержала минимальную победу, а этого в итоге оказалось недостаточно. Вы сказали, что против "Партизани" очень важно создать хороший задел дома. А что, по-вашему, хороший задел - победа в два мяча, в три?

- Здесь сложно говорить. Если посмотреть на первый домашний матч с "Динамо" из Тбилиси, то мы дома сыграли 1:1, а на выезде выиграли. В футболе тяжело предсказывать, ведь никто ничего не гарантирует. Хотелось бы создать комфортное преимущество, но даже если что-то не получится, то в любом случае есть ответный матч. Самое важное, чтобы по результатам двухматчевого противостояния мы победили.

- Лига конференций - последняя надежда "Астаны". Насколько психологически влияет на тренера отношение с руководством клуба? Как это влияет на игроков? Говорят, что отношение между руководством и тренером не очень хорошее.

- У нас таких проблем нет, мы сконцентрировались на своей работе. Мы абстрагируемся от всего, наша главная задача - выйти завтра на поле и сыграть. Много информации в прессе, но у нас отличная атмосфера в команде, ребята готовы. То, что какие-то матчи мы не выиграли - это никак не испортило нашу атмосферу, а это очень важно в раздевалке. Об этом даже нет смысла говорить.

- На пресс-конференциях вы не раз затрагивали тему, что вашей команде не дают пенальти. Да, вчера с "Кайсаром" не дали пенальти на 80-й минуте. Но матч идет 90 минут. Неужели нельзя за это время забить гол? Жаловаться на такие микромоменты - это ведь не уровень "Астаны", как думаете?

- Если ты зарабатываешь пенальти, то надо его ставить. Плюс, мы же понимаем, что сейчас мы играем в Европе, а уже через три дня в Казахстане. Очень тяжело и в эмоциональном плане, и в физическом. Эти микромоменты многое решают, и ведь это было не в одном матче, а в последних трех матчах, когда явно против нас судили, поэтому этот вопрос поднимался.

- Во время матчей внутреннего чемпионата вы делаете ротацию, а в следующих европейских матчах проигрываете. Может, нужно выпускать в чемпионате основу?

- Нет, вы здесь не правы. Здесь не совсем так. Абсолютно все по-другому.

- Если "Астана" не пройдет "Партизани", то готовы ли вы уйти в отставку?

- Я сейчас об этом вообще не хочу думать. Для меня сейчас самое главное - создать положительный психологический фон. У ребят завтра важный матч, и они это понимают. А вопрос отставки - это вообще не по адресу, это вопрос к руководству клуба. Вообще не хочу эту тему мусолить, мы уже об этом разговаривали. Все мысли о завтрашнем матче.

- Михаил Габышев и Вараздат Ароян уже тренируются с основой?

- Они подходят к своему оптимальному состоянию. В последнем матче мы дали Арояну сыграть небольшое количество времени. Также Габышев впервые сыграл после травмы. Они еще не готовы на 100 процентов, но уже готовы играть, так же, как и Алекса Аманович.

- Насколько Исламбек Куат готов выходить в основе?

- В последнем матче мы его впервые после травмы использовали с большим количеством времени. Он провел неплохой матч, по движению проблем нет. Но есть еще время, одна тренировка. В принципе, он в хорошем состоянии.

- Марин Томасов потерял место в стартовом составе?

- Он в последнем матче получил травму, два дня не тренировался. Его участие в матче под вопросом. Сегодня тоже непонятно, готов он, или нет.

Напомним, что "Астана" начинала еврокубковый путь этим летом с Лиги чемпионов. Там команда прошла тбилисское "Динамо" (3:2), но проиграла загребскому "Динамо" (0:6). Затем столичные вылетели из Лиги Европы, уступив болгарскому "Лудогорцу" (3:6).