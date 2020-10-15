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Футбол Лига наций Лига наций 2020/21 Групповой этап, мужчины

Беларусь - Казахстан (15.10.2020)

Описание матча История встреч Турнирная таблица ТВ-трансляции
Турнир: Лига наций 2020/21
Этап турнира: Групповой этап, мужчины
Дата проведения: Сегодня 00:45
Место проведения: Беларусь, Минск , Стадион "Динамо"
Статус соревнования: идёт
Счёт, протокол соревнования, комментарии обновляются в фоновом режиме каждые две минуты
Беларусь
Беларусь
 		Казахстан
Казахстан

Составы команд

Беларусь вр Александр Гутор
Беларусь зщ Никита Наумов
Беларусь зщ Кирилл Печенин
Беларусь зщ Денис Поляков
Беларусь зщ Александр Сачивко
Беларусь пз Иван Маевский
Беларусь пз Игорь Стасевич
Беларусь пз Роман Юзепчук
Беларусь пз Евгений Яблонский
Беларусь нп Виталий Лисакович
Беларусь нп Максим Скавыш
Казахстан вр Стас Покатилов
Казахстан Россия зщ Марат Быстров
Казахстан зщ Тимур Досмагамбетов
Казахстан зщ Темирлан Ерланов
Казахстан зщ Олжас Керимжанов
Казахстан Украина зщ Сергей Малый
Казахстан пз Айбол Абикен
Казахстан пз Владислав Васильев
Казахстан пз Бахтиер Зайнутдинов
Казахстан пз Асхат Тагыберген
Казахстан нп Абат Аймбетов
28,7 Средний возраст игроков 27,2

Скамейка запасных

Беларусь вр Сергей Игнатович
Беларусь вр Егор Хаткевич
Беларусь зщ Максим Бордачев
Беларусь зщ Николай Золотов
Беларусь зщ Александр Павловец
Беларусь пз Иван Бахар
Беларусь пз Валерий Громыко
Беларусь пз Дмитрий Подстрелов
Беларусь пз Андрей Хачатурян
Беларусь нп Владислав Климович
Беларусь нп Денис Лаптев
Казахстан Украина вр Дмитрий Непогодов
Казахстан вр Владимир Плотников
Казахстан зщ Султан Абилгазы
Казахстан зщ Абзал Бейсебеков
Казахстан пз Исламбек Куат
Казахстан пз Думан Нарзилдаев
Казахстан нп Айбар Жаксылыков

Тренеры команд

Беларусь Главный тренер Михаил Мархель
Чехия Главный тренер Михал Билек

Арбитры соревнования

Северная Македония Главный судья Александар Ставрев
Северная Македония Помощник Деян Костадинов
Северная Македония Помощник Гоце Петрески
Северная Македония Резервный судья Димитар Мечкароски
 
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