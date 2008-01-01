|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Кубок Содружества 2015 среди молодежных (U-21) сборных
|Беларусь (U-21)
|
1
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|20
|1 (4)
|Кубок Содружества 2016 среди молодежных (U-21) сборных
|Беларусь (U-21)
|
1
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|70
|3 (4)
|Лига наций 2020/21
|Беларусь
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2
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|115
|2 (4)
|Лига конференций 2021/22
|Колос Кв
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2
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|180
|Премьер-Лига Казахстана 2024
|Елимай
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4
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|238
|4 (14)
|Olimpbet QFL-Кубок Казахстана по футболу 2024
|Елимай
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2
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|91
|Кубок Лиги 2024
|Елимай
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1
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|46
|1 (4)