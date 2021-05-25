"За топ-15". Эксперт прокомментировал победу Исмагулова и предложил ему бой с Физиевым в UFC

Обозреватель портала thefight-site.com Срирам Мураридаран прокомментировал корреспонденту Vesti.kz четвертую победу казахского бойца из России Дамира Исмагулова в UFC. В ходе беседы он предложил ему следующего соперника и объяснил необходимость такого боя для карьерного роста.

"Исмагулов одержал непростую победу. Дебютант смог создать ему большие сложности и даже отправить в нокдаун. В целом поединок получился зрелищным и богатым на интересные эпизоды. Благодаря своему опыту и выносливости Исмагулов свел схватку в свою пользу. Пауза в его карьере получилась длительной. Теперь ему нужно быть активнее.

Следующим его соперником было бы интересно увидеть Рафаэля Физиева. Это будет интересный поединок за право войти в топ-15. Я думаю, что его вполне можно устроить", - отметил Мураридаран.

В воскресенье, 23 мая, Исмагулов решением судей выиграл у дебютанта промоушена из Бразилии Рафаэля Алвеса, побывав по ходу боя в нокдауне. Эта победа стала для него четвертой подряд в UFC. После поединка Исмагулов поблагодарил всех за поддержку и рассказал о своей подготовке к схватке. Этот бой стал для него первым с августа 2019 года. Больше полутора лет боец пропустил из-за травмы.

Добавим, что Рафаэль Физиев является уроженцем Казахстана, но выступает под флагом Кыргызстана. При этом и Физиев, и Исмагулов работают с менеджером Саятом Абдрахмановым.

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