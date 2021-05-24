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Стал известен гонорар казахского бойца Исмагулова за победу в UFC

Проигравший в дебюте Сайран Нурданбек также получил приличную сумму.

Стал известен гонорар казахского бойца Исмагулова за победу в UFC
Дамир Исмагулов. Фото: MMA Junkie©️
Новости спорта Смешанные UFC
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Казахский боец из России Дамир Исмагулов после победы в бою на турнире UFC Vegas 27 в Лас-Вегасе (Невада, США) заработал 44 500 долларов, сообщает The Sports Daily.

За сам выход на поединок, который стал для него четвертым под эгидой мирового промоушена, спортсмен получил 20 тысяч долларов. Столько же он заработал за победу, которую оформил над представителем Бразилии Рафаэлем Алвесом. Еще 4,5 тысячи - это поощрительная выплата от UFC.

Другой казахский боец, но из Китая, Сайран Нурданбек, который провел в лиге свой дебютный бой и проиграл австралийцу Джошуа Кулибао единогласным решением судей, заработал 14 тысяч долларов.

Видео полного боя, или как казах из России Дамир Исмагулов одержал четвертую победу в UFC

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Метки:
Исмагулов Дамир UFC MMA Россия

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