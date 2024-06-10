Лео Игита оставил послание после громкого скандала

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Сегодня 17:18
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Капитан сборной Казахстана по футзалу и АФК "Кайрат" Лео Игита принес извинения за скандальный инцидент с фанатами, сообщают Vesti.kz.

Напомним, на пути к клубному автобусу Игита прошел по разложенным фанатами шарфам и флагам "Актобе" и "Астаны". Сначала он не заметил этого, а затем потанцевал на атрибутике этих команд, видео смотрите тут.

"Я искренне сожалею о том, что вчера после второй финальной игры в Алматы произошла неприятная ситуация с атрибутикой футбольных клубов. Прошу прощения за неуважение и неосторожность ко всем казахстанским футбольным и футзальным клубам и их болельщикам, в частности футбольным клубам "Актобе" и "Астана".

Мы признаем, что такие события недопустимы в любой ситуации и что были действия, которые не вписывались в этические нормы. Я хотел, чтобы футзал развивался в нашей стране почти 15 лет, и уважение и дружба с соперниками всегда доминировали в нашем футзале.

Я приеду в Актобе и в Астану. Пообщаюсь с болельщиками, сфотографируюсь. В Актобе и Астане всегда хорошая энергетика.

Приносим извинения от своего имени и от имени коллектива "Кайрата", - заявил Лео Игита в официальном Instagram-аккаунте АФК "Кайрат". 

Видеообращение от "Кайрата" и лишение капитанской повязки? Чем закончится скандал с участием Игиты

Ранее Игита уже принес свои извинения. На эпизод также отреагировали в Ассоциации футзала Казахстана и в Казахстанской федерации футбола.

Метки:
Кайрат АФК Актобе ФК Астана ФК

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