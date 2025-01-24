"Кайрат" вырвал победу за 58 секунд до конца матча

Алматинский "Кайрат" отменил сенсацию в первом матче с шымкентским "Ордабасы" в рамках 19/20 тура чемпионата Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки.

При этом матч напоминал качели: то одни вырвутся вперед, то другие. Но, когда казалось, что ничейный результат неминуем, кайратовцы забили победный мяч за 58 секунд до конца игры.

В составе гостей отличились Фалькао и Нурыбек Кабылбаев. У "Кайрата" голы забили Дамир Каирбай, Кевин Арриета и Денер.

25 января команды сыграют второй матч.



Отметим, что ранее триллером обернулся матч cенсационного чемпиона Казахстана.

А еще двумя голами завершился матч сборной Казахстана по футзалу.

Главного же тренера "Жетысу" Нильсона Дос Сантоса Мачадо дисквалифицировали на четыре матча.