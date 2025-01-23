Двух тренеров казахстанского клуба забанили. Подробности

Двух тренеров футзального клуба "Жетысу" из Талдыкоргана дисквалифицировали за неспортивное поведение во время матча чемпионата Казахстана с рудненским "Аятом", передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы КФА, решением КДЭК за неспортивное поведение, выразившееся в использовании нецензурных выражений в адрес официального лица матча 15-16 туров чемпионата Казахстана по футзалу между командами "Аят" - "Жетысу" - главного тренера "Жетысу" Нильсона Дос Сантоса Мачадо дисквалифицировать на 4 (четыре) матча и тренера по физической подготовке команды "Жетысу" Еркебулана Мусабекова дисквалифицировать на 5 (пять) матчей.

Напомним, что эти игры проходили в Рудном. Первая завершилась победой хозяев площадки - 5:3, вторая - их поражением со счетом 4:6.

"Жетысу" с 30 очками идет третьим в турнирной таблице, "Аят", имея в активе 27 баллов, располагается на четвертом месте.

Следующие игры в чемпионате рудненцы проведут дома с "Астаной" 24 и 25 января, а талдыкорганцы в эти даты сыграют на выезде с "Актобе".