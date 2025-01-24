"Кайрат" вырвал победу за 58 секунд до конца матча
Алматинский "Кайрат" отменил сенсацию в первом матче с шымкентским "Ордабасы" в рамках 19/20 тура чемпионата Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.
Алматинский "Кайрат" отменил сенсацию в первом матче с шымкентским "Ордабасы" в рамках 19/20 тура чемпионата Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.
Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки.
При этом матч напоминал качели: то одни вырвутся вперед, то другие. Но, когда казалось, что ничейный результат неминуем, кайратовцы забили победный мяч за 58 секунд до конца игры.
В составе гостей отличились Фалькао и Нурыбек Кабылбаев. У "Кайрата" голы забили Дамир Каирбай, Кевин Арриета и Денер.
25 января команды сыграют второй матч.
Отметим, что ранее триллером обернулся матч cенсационного чемпиона Казахстана.
А еще двумя голами завершился матч сборной Казахстана по футзалу.
Главного же тренера "Жетысу" Нильсона Дос Сантоса Мачадо дисквалифицировали на четыре матча.
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