Испанский стиль и баланс в составе. "Кайрат" снова выиграет Лигу чемпионов по футзалу?

Впервые с 2021 года АФК "Кайрат" пробился в "Финал четырех" футзальной Лиги чемпионов, и это очень важное событие для клуба. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о составляющих успеха алматинцев и шансах команды на победу в турнире.

Казалось, что летом "Кайрат" находится в низшей точки своей истории за последние десятки лет. Клуб потерял чемпионский титул внутри страны, ушли ключевые игроки и легенды (Рикардиньо, Игита и Дуглас), в Европе давно не было высоких результатов, и у болельщиков было тотальное разочарование в новом испанском тренере Марлоне Веласко.

Но, руководство "Кайрата" проявило хладнокровие, прежде всего это касалось того же Веласко, которого оставили на своем посту. Это беспрецедентное решение, поскольку раньше в клубе увольняли тренеров, если они не выходили в "Финал четырех" ЛЧ. А тут Веласко не достиг результата не только в еврокубках, но и внутри Казахстана.

Вера в построение нового стиля, команды и реализации идей Веласко оказалась сильнее. Кстати, тот же уход таких мастодонтов, как Игита и Дуглас, в какой-то степени помог испанцу, все-таки их статус был очень весомым в клубе и это могло влиять на решения тренера.

"Кайрату" удалось трансформировать состав и превратиться в очень рациональную команду. Деннис и Эдсон взяли на себя бремя лидерство, а среди новичков ярче всех проявил себя аргентинец Кевин Арриета. Трансфер последнего - одна из самых удачных сделок клуба за последние годы.

Плюс, в клубе есть такой игрок как Денер, достаточно недооцененный, но очень полезный. После прошлого сезона Игита в интервью Vesti.kz отмечал именно Денера, как лучшего игрока сезона, выделяя комплекс его сильных качеств.

При этом сейчас в "Кайрате" нет ни одной суперзвезды в рамках мирового масштаба. Но есть четко выстроенная командная игра, где каждый понимает свою роль. Шесть побед в шести матчах в нынешнем розыгрыше ЛЧ - это то, чего клуб давно не добивался и это очень важно для развития и уверенности нынешней команды.

Да, у "Кайрата" сейчас нет ажурной игры и нет игроков, способных в одиночку решить исход матча. Но есть игровая системность, которая получила подкрепление в результатах на высоком уровне. К этому клуб шел осознанно, понимая что в гонке вооружений в экономическом плане он проигрывает конкурентам из Испании, Португалии и России.

И надо понимать, что сейчас "Кайрат" отнюдь не фаворит в "Финале четырех" Лиги чемпионов. Составы "Пальмы" и "Спортинга" мощнее, опыта гораздо больше, но сила нынешнего "Кайрата" в мотивации, в голоде до больших побед и в новом стиле - неприятном, тягучем, вязком. В следующем году будет ровно десять лет как "Кайрат" не побеждал в еврокубках. Возможно, именно эта команда вернет долгожданный титул в Алматы.

Напомним, "Финал четырех" пройдет с 1 по 4 мая. Хозяева турнира определятся позднее. Соперниками "Кайрата" будут: действующий победитель Лиги чемпионов "Пальма" (Испания), двукратные чемпионы "Спортинг" (Португалия) и "Картахена" (Испания).

"Кайрат" дважды выигрывал Лигу чемпионов: в сезонах 2012/13 и 2014/15.

Фото: АФК "Кайрат"©